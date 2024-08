Se conoció otra grave denuncia contra Marley de un joven streamer: “En mi cabeza me empiezo a dar cuenta...”

En las últimas horas, el mundo del espectáculo fue nuevamente sacudido por una denuncia contra un famoso. Marley es quien otra vez se ve involucrado en una causa y esta vez fue acusado de corrupción de menores. El reconocido conductor fue denunciado por Adrián Alfredo Molina, quien aseguró haber tenido un vínculo en 1996 y detalló los encuentros en los que ocurrieron abusos sexuales.

Según contó el denunciante, que en aquel momento tenía 17 años, se conoció con Marley vía internet y al cabo de un tiempo chateando, se conocieron personalmente. “Me citó en una esquina de la zona de Palermo donde nos conocimos personalmente. Para ese entonces, él ya se había transformado en un amigo, en alguien de confianza y la única persona que sabía todo de mi vida”.

Marley está en un complicado momento.

Sin embargo, esta no es la primera denuncia que recibe el conductor, aunque sí decidió hablar al respecto. En diálogo con el diario La Nación, Marley dijo: “Es un relato mentiroso, fantasioso, plagado de falsedades, y tengo las pruebas para demostrarlo”, dijo a este medio al ser consultado sobre la acusación.

La nueva denuncia que complica la situación de Marley

Horas atrás, se conoció una nueva situación que podría complicar el presente del conductor de Survivor: Expedición Robinson (Telefe). Fue la cuenta @MarHillserg quien se encargó de compartir un fragmento del programa de streaming “Degenera2″ de Abitare Comunicaciones en el que uno de los integrantes de la mesa confesó un incómodo momento que vivió con Marley.

Tiago Giache comenzó diciendo: “Yo fui a una, una vez, con famosos. Muchos famosos, en Nordelta”, haciendo referiencia a que había asistido a una fiesta clandestina en la época de la pandemia y el confinamiento. “Yo 18 (años). Entramos a la fiesta y una locura. Barra libre, empezamos a mirar y 200 personas había”, explicó el joven.

“Estoy mirando en una así y veo a un tipo muy alto. Y digo ‘ese tipo es Marley’”, recuerda Tiago y detalla: “Yo me voy cuenta de que el loco se empieza a acercar. Lo miro a mi amigo y le digo ‘me parece que somos lo que más quiere en su vida este tipo’. En una lo miro y le empieza a hablar a mi amigo, en frente mío”.

“En una le deja de hablar a mi amigo y viene a mí, y me empieza a hablar. ‘Che ¿de dónde son?’, ‘somos de Rosario’. ‘Bueno y ¿a qué se dedican?’”, recordó que le consultó el conductor. “Yo, 18 años, en pandemia y en 5to año (de la secundaria). Y a todo esto en mi cabeza me empiezo a dar cuenta de que el loco me empieza a encarar”, confesó Tiago.

El conductor fue acusado de besar en la oreja a un joven.

Luego, detalló lo que fue la escena más incómoda: “El loco se me acercaba al oído hasta que en una el tipo agarra y cuando me habla al oído me da como un beso”. Giache recordó que Marley siguió preguntándole cosas y vuelve a acercarse a su oreja: “Y cuando me habla de nuevo me hace lo mismo, me da un besito en la oreja. Me empiezo a hacer el boludo y le dijo ‘me voy un segundo a tomar algo’”, concluyó el joven.