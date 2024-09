La particular forma con la que Brenda, la hija de Yuyito González, se enteró de la relación de su mamá con Javier Milei

Desde que Yuyito González blanqueó su relación con Javier Milei toda la atención mediática está sobre la pareja. La famosa tiene su programa de entretenimiento donde va brindando detalles de su día a día con el mandatario presidencial. Ahora fue una de sus hijas, Brenda Di Aloy, la que contó cómo fue que se enteró del noviazgo de su mamá con el presidente.

La presión mediática que atraviesa la conductora y su familia se debe a lo que significa para ellos que su mamá haya comenzado una relación nada más ni nada menos que con el presidente de la república. Esto lleva a que los almuerzo o cenas en familia se vuelva más protocolar y tengan ciertas restricciones o límites.

Brenda Di Aloy es una de las participantes del Cantando 2024, es por eso que visita algunos de los programas de América TV, como parte de eso estuvo en Noche al Dente y contó cómo fue que se enteró del romance de Yuyito González con Javier Milei.

Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito Gónzalez

La divertida anécdota de Brenda Di Aloy de cómo se enteró del romance entre Yuyito González y Javier Milei

La influencer contó: “Yo la escucho a mi mamá hablando por teléfono a las dos de la mañana. Al día siguiente le pregunto en el desayuno y se hizo la misteriosa. Un día se fue a una cena y clavó misterio hasta que un día me dice ‘me junté con Javier’”.

Luego reveló que cuando le dijo el nombre de la persona, Brenda fue sincera y le dijo a su mamá: “No, ma. Estás flasheando. No te metas en esa”. Después de ese día, Yuyito González no le contó nada más a su hija sobre sus encuentros con el presidente.

“Me enteré de todo por los medios. La primera cita me enteré por la tele digo ‘esa es mi mamá' y le escribo a mis hermanos ‘mamá está en el Teatro Colón’ y ellos me dicen ‘si, no sabías’”, comentó Brenda Di Aloy sobre cómo su mamá se cerró y decidió no contarle más sobre su romance.