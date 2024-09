Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, contó que le pidió consejos financieros a Javier Milei: “Mis ahorros”

Brenda Di Aloy, hija de la icónica Amalia “Yuyito” González, no solo está haciendo su propio camino en los medios, sino que además mantiene una relación cercana con Javier Milei, el actual presidente de la Nación, quien está en pareja con su madre. En una reciente entrevista con Intrusos (América TV), la joven reveló cómo fue conocer al mandatario y aprovechó para pedirle consejos financieros, algo que llamó la atención de todos.

Brenda es una de las 19 concursantes del Cantando 2024 (América TV), que debutará el próximo 23 de septiembre. En este marco, durante la charla con el programa de chimentos, fue inevitable tocar el tema de la relación de su madre con Milei. “Si veo bien a mi mamá, la apoyo. Yo la veo contenta y eso es lo que importa. Cualquier cosa que tenga que decir, lo haría en privado”, aclaró con firmeza.

Yuyito González y Javier Milei realizaron su primer viaje juntos a Rosario

La charal financiera que Brenda, la hija de Yuyito González, tuvo con Javier Milei

Al ser consultada sobre cómo fue su primera reunión con Javier Milei, Brenda no dudó en calificar el momento como algo “muy extraño”. La hija de Yuyito explicó que, aunque fue algo inusual al principio, trata de naturalizar todo, ya que creció en una familia expuesta a la fama. “Yo he entrevistado a figuras como Thalía y Tini, y para mí es como hablar con cualquier persona”, afirmó, dejando claro que la fama ya no la sorprende.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando Brenda reveló que aprovechó su cercanía con el economista Milei para obtener algunos consejos financieros. “Le pregunté qué hacer con mis ahorros. Es un economista, así que ¿por qué no sacarle información?”, comentó entre risas. La joven destacó que la charla con el presidente fue amigable y llena de anécdotas.

La relación entre Javier Milei y los hijos de Yuyito González

Por su parte, el hermano de Brenda, Stefano Di Aloy, también se mostró muy cercano a Javier Milei. Incluso confesó que ya son “mejores amigos” y que su relación con el presidente es excelente. “A mi mamá la amo incondicionalmente y siempre quiero lo mejor para ella. Siento que Javier es una pareja ideal para ella”, expresó Stefano en la misma entrevista.

La historia que publicó Yuyito González en su cuenta de Instagram / Captura @yuyitogonzalezok

El joven detalló cómo fue el encuentro familiar en la Quinta de Olivos, asegurando que Milei es una persona excelente y que lo importante para él es ver feliz a su madre. “El trato que tienen es muy lindo y ameno. Si ellos están contentos, tienen todo mi apoyo”, concluyó.