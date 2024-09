El drama de Flor de la V en medio de sus vacaciones: “Casi pierdo a mi marido”

Flor de la V es una de las conductoras más prestigiosas de la televisión argentina en el último tiempo, con su carisma y humor único conquista a la audiencia todos los días al frente de “Intrusos”. Hace algunas semanas que la famosa no está en su programa y fue reemplazada por Marcela Tauro, a su regreso contó el motivo de su ausencia.

Si bien la conductora se tomó unas semanas de vacaciones para viajar con su marido y sus hijos, en un momento sufrió un altercado que cambió los planes. Flor de la V contó en vivo que problema tuvo con Pablo que le causó preocupación.

Flor de la V contó el momento complicado de sus vacaciones

Primero, la conductora felicitó a Marcela Tauro por ganar el Martín Fierro: “Les voy a ser sincera, los extrañé muchísimo. Me tomé unos días. Le quiero agradecer a Marcela Tauro, mi compañera que es la ganadora a mejor panelista de la televisión argentina”.

Luego Flor de la V contó el accidente que tuvo su marido en plenas vacaciones que causó un tremendo susto en la familia. “Yo me vine descansada… Una semanita de vacaciones. Me llevé todos mis conjuntitos bien dobladitos. Los primero cuatro días me tiré a disfrutar con mis hijos… casi pierdo a mi marido”.

“Fue haciendo snorkel. Fuimos a navegar a los arrecifes. Fue antes del almuerzo, nos pusimos los chalecos y todo… nos íbamos al agua y el tipo está acostumbrado a hacer eso. Fuimos navegando primero a un muelle y del otro lado estaba el arrecife, el mar abierto”, continuó con su relato la conductora.

“Nos llevó para ahí… veías peces, todos los bichos debajo del mar. Pero en un momento lo vi a él que estaba sacando la cabeza, a los cogotazos, medio ahogado”, manifestó Flor de la V.

Asimismo, contó: “Le digo ‘vamos a pegar la vuelta, lo único que falta es que quede viuda’. No es fácil, dije qué hago, me quedo viuda con los chicos, el colegio… Entonces nos fuimos al barco y quedó descompuesto todo el día, pobrecito, pero por suerte fue simplemente un susto”.