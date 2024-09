Martín Bossi se sinceró y reveló detalles inesperados de su sexualidad: “Soy...”

Martín Bossi es uno de los humorista y actores más queridos y con gran reconocimiento tanto nacional como internacional. El artista hace muchos años que se pone al frente de diferentes obras de teatro que lo tienen a él como el único protagonista, haciendo reír y reflexionar al público. En una entrevista que brindó, el actor contó más detalles de su sexualidad y la mirada que tiene sobre esta.

A pesar de que el actor no le gusta hablar de su vida privada en público y en general esquiva las preguntas con humor y simpatía. A lo largo de los años estuvo envuelto en varios romances con diferentes mujeres del espectáculo, algunos fueron confirmados y otros hubo total silencio.

La revelación de Martín Bossi sobre su sexualidad

Esta vez fue Martín Bossi quien habló a fondo de su sexualidad en el programa La Noche Perfecta y reveló detalles íntimos sobre él, fiel a su estilo con humor y carisma contó lo que nadie esperaba.

El actor se sinceró y contó una anécdota de él para conquistar a una mujer: “En el sexo soy gemidor pero, de repente, te varío. Una vez, para conocer a una chica en una época en la que estaba descarrilado, en Moliere de San Telmo, conozco y encaro a una chica en la época en la que no había Instagram. La encaro cara a cara, frente a frente y cuando abordo la situación, era alemana”.

“Como yo no estudiaba teatro, usaba la conquista para actuar. Me dijo que odiaba a los argentinos y le pegué derecho con un personaje que monté con el que me fui a la cama. Era Chayanne”, comentó Martín Bossi con humor. Luego fue por más y reveló: “Si soy bueno en la cama, depende de lo que tome, también. No... sí tengo amor, si estoy enamorado, soy bueno”.

Al hablar de sus gustos en la intimidad, Martín Bossi comentó: “Soy pansexual. A partir de hace 3 o 4 años, sólo tengo sexo si estoy enamorado. Cambié mucho. Uno envejece cuando deja de aprender, cuando deja de tener curiosidad”.