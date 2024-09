La desopilante reacción de Emilia Mernes a los ruidos molestos de sus vecinos

Sin dudas, Emilia Mernes logró hacerse un lugar de privilegio en la escena de la música argentina. La cantante entrerriana conquistó al mundo entero con sus canciones pegadizas, sus bailes y hasta su particular estilo para vestirse. Además, junto a Duki conforma una de las parejas más queridas por el público.

A pesar de su enorme éxito internacional, no todo es color de rosas en la vida de Emilia Mernes. A lo largo de su carrera, la artista se vio envuelta en varios escándalos y polémicas. Entre ellas, denuncias a su equipo de estilistas por parte de pequeños emprendimientos, acusaciones de plagio y hasta rumores de infidelidad. Sin embargo, la intérprete de “Jagger.mp3″ logró superar estos obstáculos.

Emilia Mernes: Un Hada Moderna en el Bernabéu

Meses atrás, Emilia Mernes también tuvo un fuerte golpe en su carrera cuando debió cancelar sus shows en el Movistar Arena debido a problemas de salud. Finalmente, la cantante se recuperó, los conciertos fueron reprogramados y pudo presentarse ante sus fans con total normalidad.

Además, durante su gira por México, la argentina presenció un incómodo momento durante una entrevista que se hizo viral. La cantante vivió una situación con El Escorpión que dio mucho de qué hablar.

Durante la entrevista, cuando le consultaron por su situación sentimental, Emilia respondió: “Estoy felizmente de novia hace tres años y medios, muy enamorada”, a lo que El Escorpión, en broma, le responde: “¿Con todos menos conmigo? ¿Qué tan enamorada? Si pasas Centroamérica ya no cuenta”, y la cantante le siguió el juego: “¿Cómo que no? Encima está acá mi novio, no te hagas el piola”.

“Tu novio hasta me pidió consejos de cuando tú y yo andábamos. ¿No sabes que las artistas así de guapas y talentosas como tú, uno de los requisitos es que se mantenga soltera? Lo dice en el marketing de vida. Necesitamos verte soltera y aspiracional para que todos se enamoren de ti, para que piensen que en algún lugar tienen una posibilidad”, comentó el entrevistar con ironía y a modo de broma.

A lo que respondió: “Siento que no. La gente ama mi relación con Mauro, nos aman juntos”. Pero las bromas no terminaron ahí, sino que El Escorpión le compró rosas a Emilia y dijo: “Flores para mi futura esposa”, y le pidió recomendaciones al florista para “su novia”. “Flaco, ubícate. Va a venir mi novio y te va a romper la cara”, le contestó Emilia entre risas. Luego, la cantante confesó que le iba a regalar las flores a Duki: “Quedo como la mejor”.

La reacción de Emilia Mernes a los ruidos molestos de sus vecinos

Ahora, Emilia Mernes volvió a hacerse viral aunque esta vez por un insólito motivo: su reacción ante los ruidos molestos de sus vecinos. A través de sus redes sociales, la cantante se manifestó y mostró cómo encaró la situación.

Emilia Mernes tuvo una mañana complicada debido a los ruidos de lo que parece ser una obra en construcción cerca de su casa. Sin embargo, la cantante decidió tomárselo con calma y aprovechó para bailar al ritmo de los sonidos molestos de las máquinas. “Contemplando un hermoso amanecer”, comentó irónica.