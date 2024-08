“Me ve perreando hasta el suelo...”: Emilia Mernes reveló la insólita reacción de su abuelo cuando escucha su música

Emilia Mernes se encuentra realizando una gira por México con su “.mp3 Tour”, luego del exitoso recibimiento que tuvieron sus shows en Argentina, España y otros países de Latinoamérica. Dentro de este contexto, la artista recuerda sus inicios en la música y el apoyo de su familia durante su crecimiento.

En esta ocasión, Emilia Mernes fue tapa de la revista Cosmopolitan de España y realizó una íntima entrevista, en dónde contó sobre sus inicios musicales, la actualidad y futuro de su carrera, y la relación con sus seres queridos y su familia.

Emilia Mernes portada de Cosmopolitan España Foto: Cosmopolitan España

En principios, Emilia recordó cuando su abuelo le regaló una guitarra y explicó: “Yo era la Emilia soñadora, la Emilia pueblerina, y cuando mi abuelo me hizo ese regalo se me abrieron muchas posibilidades. Empecé a soñar con ser artista, pero al ser de una ciudad pequeña, lo veía lejano”.

Emilia Mernes tocando la guitarra junto a su abuelo Foto: Web

Y agregó: “El poder ir a clases de guitarra cuando era niña —obviamente en unos géneros que no tienen nada que ver con lo que hago ahora, porque en ese momento cantaba folclore o tango, que son muy típicos en Argentina— fue un acercamiento hermoso a la música”. Por lo cual, Mernes no inició con el pop y el urbano, sino que con los géneros originarios de nuestro país.

Emilia Mernes y su éxito musical Foto: Cosmopolitan España

Qué piensa el abuelo de Emilia Mernes sobre su música

Emilia Mernes en el camino de su carrera comenzó cantante cumbia y actualmente, se dedica al género urbano y al pop, dejando atrás lo que fueron sus comienzos en el tango y el folklore. Dentro de este contexto, la cantante contó, entre risas, en la entrevista: “Mi abuelo no se lo puede creer. Él me escuchaba cantando folclore y tango, y ahora me ve perreando hasta el suelo, haciendo el ‘work like Riri’, que no tiene ni idea de qué es, no entiende nada. Pero cada vez que me nombran o que me ve, se emociona mucho. Creo que siente un gran orgullo”.