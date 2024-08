La reacción de Emilia Mernes luego de que la quisieron conquistar: “Mi novio te va a...”

Emilia Mernes es una cantante argentina de 27 años, que tras su exitoso “mp3. Tour” en Argentina, viajó a España y realizó siete shows en siete ciudades diferentes. Y actualmente, se encuentra en México para realizar seis shows en distintas localidades del país.

Dentro de México, Emilia Mernes visitará seis ciudades, el 9 de agosto se presentará en Ciudad de México, el 14 en Querétaro, el 16 en Guadalajara, el 17 en Monterrey, el 22 en Mérida y cierra la gira mexicana en León el 24 de agosto. Mientras tanto, la cantante realizó varias entrevistas.

En esta ocasión por el canal de YouTube “Peluche el estuche”, de la mano de “El Escorpión”, una entrevista mientras andas en camioneta por México. Este tipo de entrevistas se caracterizan por tener más humor que en otras.

Emilia Mernes de joven Foto: Premios Juventud

Quisieron conquistar a Emilia Mernes y ella le puso los puntos

Durante la entrevista, cuando le consultaron por su situación sentimental, Emilia respondió: “Estoy felizmente de novia hace tres años y medios, muy enamorada”, a lo que El Escorpión, en broma, le responde: “¿Con todos menos conmigo? ¿Qué tan enamorada? Si pasas Centroamérica ya no cuenta”, y la cantante le siguió el juego: “¿Cómo que no? Encima está acá mi novio, no te hagas el piola”.

“Tu novio hasta me pidió consejos de cuando tú y yo andábamos. ¿No sabes que las artistas así de guapas y talentosas como tú, uno de los requisitos es que se mantenga soltera? Lo dice en el marketing de vida. Necesitamos verte soltera y aspiracional para que todos se enamoren de ti, para que piensen que en algún lugar tienen una posibilidad”, comentó el entrevistar con ironía y a modo de broma.

Mernes respondió: “Siento que no. La gente ama mi relación con Mauro, nos aman juntos”, y luego habló sobre si le dijeron si hacer algo o no en cuanto a su vínculo. También, de la opinión de la gente sobre su relación.

Pero las bromas no terminaron ahí, sino que El Escorpión le compró rosas a Emilia y dijo: “Flores para mi futura esposa”, y le pidió recomendaciones al florista para “su novia”

“Flaco, ubícate. Va a venir mi novio y te va a romper la cara”, le contestó Emilia entre risas. Luego, la cantante confesó que le iba a regalar las flores a Duki: “Quedo como la mejor”.