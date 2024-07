El nuevo escándalo de Emilia Mernes, tras la coronación de la Selección Argentina en la Copa América 2024

Emilia Mernes es una cantante argentina de 27 años, que actualmente se encuentra con su gira “.mp3″ visitando diferentes ciudades de España. De todas maneras, festejó el triunfo y la nueva coronación de la Selección Argentina en la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos.

Emilia Mernes celebró la victoria de la Argentina

Emilia Mernes celebró la victoria de la Selección Argentina frente a la Selección de Colombia en la final de la Copa América 2024, a través de sus historias de Instagram. No solo, felicitó al equipo, sino que también reposteó una foto que había subido su equipo llamado “Mala, pero cutie”, en honor a su canción “Exclusive.mp3″.

El equipo de Emilia Mernes compartió una imagen que hizo una artista que decía “Mala, pero Cuti” con un dibujo del Cuti Romero haciendo un corazón con sus manos. Lo cual llamó la atención de la artista, Luciana, ya que no le dieron el crédito en las historias por el “fan art” que ella hizo.

La historia que compartió el equipo de Emilia Mernes Foto: Veluv Art Foto: Veluv Art

El repudio contra el equipo de Emilia Mernes, tras no darle crédito a una artista

Frente al enojo de la artista, Veluv Art, se generó una ola de críticas en X para con Emilia Mernes y su equipo, debido a que hace unos meses se había rumoreado que ellos se encargaban de pedir a emprendimientos a que no usen la imagen de Emilia para sus productos.

Tras los insistentes pedidos, “Mala, pero cutie”, la cuenta oficial del equipo de Emilia volvió a compartir la imagen en sus historias de Instagram, pero esta vez arrobando a la artista que realizó la imagen.

El equipo de Emilia Mernes se retractó sobre su accionar Foto: Captura de Instagram Veluv Art

Luego de que el equipo de Mernes se retractara, Luciana, la artista volvió a postear en X y escribió: “Última y listo, pero en serio, gracias por todo el apoyo. No me imaginé jamás que tanta gente me iba a dar bola, borré el tweet original porque ya se solucionó el tema y es innecesario el hate a Emilia cuando ni fue ella que se mandó la caga**. Pero en fin gracias por tanto”.