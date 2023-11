María Becerra confesó qué auto de alta gama le gustaría comprarse: “Le quiero poner un alerón y el escape…”

María Becerra es una de las cantantes argentinas más exitosas a nivel mundial. Con hits como “Automático”, “Corazón Vacío” y “Ojalá” acumula millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube. Además, sus shows en vivo son de los más impactantes y solicitados por el público. Tal es así que logró agotar en pocos minutos su primera fecha en el Estadio de River Plate, marcando un récord absoluto.

Además, en cuanto a su vida personal, María Becerra también está atravesando un gran momento. Durante sus vacaciones por Europa, la artista se comprometió con su novio Rei y ambos se encuentran muy enamorados. En una reciente entrevista, La Nena de Argentina habló sobre su relación y la llamativa idea que se les ocurrió para el casamiento.

María Becerra y Rei Foto: Instagram

En una charla con el Pollo Álvarez, la artista confesó que le gustaría casarse con su novio pero aún no tienen una fecha. “Está el noviazgo, un pasito más es el compromiso y después el casamiento”, aclaró en su paso por el ciclo de entrevistas de Infobae. Acerca de la boda soñada, sostuvo: “Soy muy romántica, muy de la vieja escuela en algunas cosas. El llanto de emoción, ponerme el velo y que él me lo saqué, decirnos los votos. Todo eso me gusta”.

Luego, reveló la idea que se le ocurrió con su pareja para festejar su amor a lo grande. “Lo dijimos en joda en algún momento de televisar el casamiento como lo hizo Kim Kardashian”, dijo bromeando. Aunque aseguró que su mayor deseo es casarse y formar una familia.

María Becerra y Rei de vacaciones Foto: instagram

“Tenemos nuestra casa, vivimos juntitos con nuestras perras. Los dos somos muy iguales, funciona nuestra convivencia porque no forzamos situaciones, dejamos que todo fluya respetando los espacios de cada uno”, contó acerca de su relación.

En cuanto a sus cargadas agendas, la cantante aseguró que es esencial tomarse momentos para disfrutar con sus seres queridos. “Para mí organizarse para hacer algo en conjunto es sinónimo de que te importa. Si tenés ganas, lo haces”, afirmó y luego aseguró: “Yo vivo ocupadísima, pero me hago el tiempo para ver a las personas que quiero. Lo hago porque me importa y cuando del otro lado no lo hacen, me da bronca”.

Qué se compraría María Becerra con un millón de dólares

En este mano a mano, el conductor y presentador le propuso a María Becerra fantasear por un rato. La artista debió decir qué cosas gastaría un millón de dólares. Lo primero que eligió la cantante fue un obsequio para sus padres: “Compraría un terrenito, puede ser por El Pato y les haría una casa quinta a mis padres. En el terreno y la casa, invertiría unos 300 mil dólares”, señaló.

Luego, pensó en ella y en su pareja. “Me compraría una casita para mí en algún country que sea tranquilo, familiero”, sostuvo. Por último se dejó llevar y fantaseó con el auto de sus sueños: “Me compro el Mercedes A250 MG”.

Haciendo cálculos, este vehículo de alta gama le saldría alrededor de 100.000 y pico de dólares. “Porque le quiero poner un alerón y el escape. Me gusta que venga con accesorios. Pisterito, cheto”, aclaró.

Además, parece que no es la primera vez que piensa en darse este lujo ya que se mostró muy convencida de su posible adquisición. “Con lo que resta lo ploteo de color gris topo, divino, medio champagne. Me encanta ese color. Lo plotearía así brilloso”, señaló cumpliendo con la consigna de qué compraría con un millón de dólares.