María Becerra dio a conocer el detrás de escena del videoclip de “Ojalá”, el single que habla sobre una ruptura amorosa y desengaños, que ya acumula más de 60 millones de reproducciones en YouTube. Además, el director Julián Levy confesó que tomó a Gilda como inspiración para la historia.

En las imágenes exclusivas del ‘behind the scenes’ de “Ojalá” puede verse a María Becerra preparándose junto a su equipo en el camarín. Así como al director, quien le da indicaciones mientras la cantante hace su performance ante las cámaras y frente a un selecto público que asistió como extra en el rodaje.

“La temática y las palabras que usaba eran de la época de Gilda, y ese tipo, románticos tropicales, digamos” explicó Julián Levy sobre la ambientación del corto. “Al toque usamos eso para Mari” detalló haciendo foco en el personaje de la cantante y la estética que llevó para la ocasión.

La historia del videoclip muestra a una estrella de la música que descubre a su pareja, que a su vez es su manager, engañándola con otra chica. “A la vez ya lo conozco, es igual que siempre, entonces es como que ya me lo esperaba y me voy a ponerme borracha con mis gatas” explicó Becerra, comprometida con el rol que interpreta.

María Becerra y el tráiler oculto de su nuevo tema “Ojalá”. Foto: Instagram

María Becerra reveló su forma de superar una ruptura amorosa

Durante una charla con Juliana Gattas de Miranda! en el ciclo “Pogo o Nada”, María Becerra confesó: “Me pasa que si estoy triste, me doy mis 4, 5 días seguidos de estar llorando a full. Escribo, me encierro, escucho canciones tristes... me doy mis días de llorar mucho, haciendo el duelo.”

Si bien, la cantante admitió “sí tuve unos momentos muy, muy bajos” también aclaró: “Ahora me siento increíblemente bien, muy segura de mí misma” y confesó que antes “tenía el síndrome del impostor, cuando no te crees merecedor de lo que tenés, de lo que te pasa.” También contó que esto le pasó a raíz de que “vivía consumiendo opiniones ajenas en redes sociales y los hacía muy parte mía.”