María Becerra anunció una segunda fecha en River

María Becerra sorprendió a sus seguidores de Instagram en horas de la madrugada al anunciar su segundo show en el estadio Más Monumental, luego de haber agotado su primera fecha en tiempo récord y definir esa experiencia como “un sueño hecho realidad”.

A través de un posteo de Instagram, la “nena de Argentina” compartió un video que a tan solo unas horas acumula casi medio millón de “me gustas” y millones de reproducciones. Allí, hablando desde un uno a uno con sus fans, anunció que tendrá una segunda fecha en River.

María Becerra anunció su segunda fecha en River.

“Quiero decirles que traigo data, chisme, información.”, arrojó y anunció: “va a haber una segunda fecha…”, dejando a quienes estaban del otro lado de la pantalla saltando y gritando de la emoción.

¿Cuándo será el segundo show de María Becerra en River?

Si bien María Becerra anunció que dará un segundo show en River, no definió cuándo será: “cortita y al pie, no hay más información”, aclaró en su video y explicó: “tiro la granada de humo y me voy. Capaz vuelvo en un par de días y doy más información. Ustedes tranquilos”, cerró.

¿Cuándo toca María Becerra en River?

María Becerra se prepara para un nuevo hito en su carrera. La cantante argentina anunció en el mes de octubre que dará su primer show en el estadio de River Plate. La Nena de Argentina se presentará en Más Monumental el 23 de marzo de este venidero 2024.

María Becerra en River: éxito absoluto Foto: Instagram

En menos de dos horas, la intérprete de “Desafiando el destino” agotó todos los tickets para su primer River. De esta forma, dejó en claro que se configuró como una de las artistas nacionales preferidas por los argentinos.

Sin dudas, estamos ante la verdadera “Nena de Argentina”, que muy pronto dará nuevas noticias sobre su segunda fecha en el legendario estadio Más Monumental.