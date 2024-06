Julieta Nair Calvo habló de su romance con Violeta Urtizberea: “Nunca había besado a una mujer”

Julieta Nair Calvo, conocida por su paso por “PlayGround” de Disney y otros proyectos, compartió detalles íntimos sobre uno de los roles más destacados de su carrera durante una entrevista en +CARAS. En este espacio, la actriz rememoró su experiencia en “Las Estrellas”, la exitosa telenovela producida por Polka, donde interpretó a una joven lesbiana que desarrolla una relación amorosa con un personaje interpretado por Violeta Urtizberea.

Tras años dedicados al público infantil en Disney, Julieta buscaba explorar nuevos horizontes en su carrera actoral. Su participación en la novel de eltrece no solo marcó un cambio de registro sino también un hito personal al interpretar un papel que resonó profundamente en el público. “Fue pasar a otra cosa en televisión abierta que me dio mucha popularidad”, comentó Julieta sobre este cambio significativo en su trayectoria.

Violeta y Julieta en "Las Estrellas". Foto: Captura

La química en pantalla de Julieta Nair Calvo con Violeta Urtizberea

Uno de los aspectos más destacados de su experiencia en la telenovela fue su relación en pantalla con Violeta Urtizberea. Julieta describió cómo ambas actrices, inicialmente nerviosas por el desafío de interpretar un romance entre mujeres, lograron construir una química genuina y conmovedora. “Nunca había besado a una mujer. Estábamos las dos nerviosas porque ya nos habíamos hecho amigas”, reveló Julieta sobre los primeros días de grabación.

El beso entre sus personajes se convirtió en un momento crucial tanto en la trama como en la vida profesional de Julieta. “Al beso, como vieron que la historia funcionaba, lo dilataron mucho. Entonces, habíamos grabado muchas cosas juntas pero no el beso”, compartió, destacando la importancia y la sensibilidad con la que se manejó esta escena clave.

El reencuentro de las "Estrellas" más queridas: Violeta Urtizberea y Julieta Nair Calvo

Julieta también hizo hincapié en la repercusión del romance en las redes sociales y la comunidad en general. “Fue muy fuerte lo que pasó afuera, el estallido en redes y el agradecimiento de las personas por tratar la historia con tanto cariño y respeto”, expresó.

Así fue el backstage de la escena de sexo entre Violeta Urtizberea y Julieta Nair Calvo

Con su participación en “Las Estrellas”, Julieta no solo amplió su rango actoral sino que también contribuyó significativamente a la representación LGBT+ en la televisión argentina. Su historia con Violeta sigue siendo recordada como un ejemplo de cómo la televisión puede reflejar la diversidad de manera auténtica y respetuosa.