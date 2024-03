Cómo es el tratamiento que hizo Violeta Urtizberea para quedar embarazada: “Te tenés que inyectar...”

Violeta Urtizberea es actriz y comenzó su carrera como actriz de muy chica. En 1995 debutó en Magazine For Fai con la conducción de su padre Mex Urtizberea. Luego, su talento y tenacidad la volcaron en otros éxitos como: Gasoleros, Locas de amor, ¿Quien es el jefe?, Graduados, Educando a Nina y Las estrellas, entre otros.

En el ámbito afectivo, comparte su vida con el cantante cordobés Juan Ingaramo desde 2015. En septiembre de 2019 agrandaron la familia mediante la llegada de su pequeña hija Lila. Lo que Violeta reveló hace poco es que no fue tan simple quedar embarazada.

Lila, la hija de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo. Gentileza Instagram.

En una charla con Maite Peñoñori, la actriz dio detalles de la situación. Lo que hizo la ex Las estrellas fue congelar sus óvulos y mediante esa intervención ginecológica logró queda embarazada: “Por una cuestión de herencia, congelé mis óvulos. A mi mamá se le fue el ciclo joven, entonces fui a chequear si estaba todo bien. Ahí me dijeron que tenía poco reserva ovárica”, comentó.

Lo decidió a los 33 años: “Congelé una cantidad, que no era mucho. Entonces me dijeron que volviera a congelar. Volví y al mes quedé embarazada. Creo que tuvo que ver con que estaba hormonada también”, explicó. Y agregó: “Re loco. Porque yo decía: ‘Me va a costar un huevo quedar embarazada, tengo tan poquitos...’ Y no. Fue muy gracioso, porque Juan se sintió estafado. Dijimos: ‘Dale, empecemos a buscar tranqui un bebé', y quedé al toque. Después se puso feliz, obvio”.

Cómo es el tratamiento que realizó Violeta Urtizberea para ser mamá

Violeta Urtizberea contó que aún conserva los óvulos restantes. Sobre el procedimiento confesó: “La experiencia no fue grave. Te tenés que inyectar, pero es más la impresión que otra cosa. La aguja es muy chiquita. Pero es como si fuera un ciclo intenso, donde estás media sensible. Nada que las mujeres no conozcamos”.

Respecto de los primeros meses como mamá primeriza junto a Juan Ingaramo, Violeta decidió decidió dedicarse full time a la beba durante los primeros seis meses. Luego, llegó la pandemia así que recién en julio de 2021 se activó y regresó a su carrera profesional.