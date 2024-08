Juan Otero, el hijo de Flor Peña, reveló cómo influyó su orientación sexual en la relación con su papá

Juan Otero es el segundo hijo de Florencia Peña y Mariano Otero que desde temprana descubrió su verdadera vocación por el arte y las cámaras. El hijo de la actriz y el cantante es una estrella en las redes sociales y tiene su propio programa de streaming con tan solo 15 años, con una personalidad avasallante y carismática logró ganarse un lugar en el espectáculo.

A pesar de que siempre tuvo mucha libertad en su crecimiento, ya que como el sostiene su mamá lo dejó descubrir su propio estilo para vestirse y su personalidad carismática. Juan causa furor a donde va con sus looks súper cancheros y su simpatía única. Sin embargo, el joven contó en una entrevista que no siempre fue tan sencillo para él sobre todo en la relación con su padre Mariano Otero.

Juan Otero habló de la relación con su padre Foto: Instagram

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, contó cómo es el vínculo con su papá

“¿Le costó a tu papá tu honestidad tan brutal?”, le preguntó el periodista de Infobae al hijo de la actriz. A lo que Juan respondió con sinceridad sobre su crecimiento y cómo tuvo que derribar los prejuicios que tenía su padre.

Juan Otero habló de la relación con su padre Foto: Instagram

“100 % le recostó. Al principio no le gustaba, por ahí me pintaba las uñas, me maquillaba y hacía cosas que a él le resultaban lo peor del planeta. Sentía que eso que veía, no era yo. Me ha pasado de salir con cartera y que él me diga ‘ah, trajiste una cartera’”, comentó Juan Otero.

“Y a raíz de mis sentimientos en ese momento yo dije ‘bueno, no quiero más esto’. Lo sentía como medio innecesario. Así que intentaba ir lo más ‘normal’ posible”, agregó el hijo de la actriz y el músico.

Florencia Peña y Mariano Otero Foto: get

“¿Cuándo sentís que cambió la relación con él?”, le preguntó el periodista. “Cuando yo empiezo a decir ‘hasta acá o me entendés o me entendés’. Si él no me entendería, no tendría casi relación. Pero como me entiende estamos formando una relación muy linda”, manifestó Juan Otero.

“Siento que siempre proyectaron en mí cosas diferentes. Papá siempre intentó más de cuidarme. Y mamá siempre me intentó de inculcar la libertad. Entonces era como muy difícil porque él me decía lo negativo de esto y mamá lo positivo de esto. Pero hoy en día, sé qué tomar de cada uno”, agregó el hijo de la actriz y el músico.