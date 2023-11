Así es la cartera con strass que lució Juan Otero, el hijo de Flor Peña

Desde hace años que Juan Otero se viene perfilando como uno de los adolescentes más cancheros entre los hijos de los famosos. El adolescente sacó de su mamá, Flor Peña, su buen gusto y un estilo propio a la hora de vestirse.

En las últimas horas, Otero deslumbró con un look que dio que hablar en redes sociales. El outfit elegido lo usó para navegar por el río en un día soleado y bien primaveral, y se destacó tanto por sus colores como por su comodidad.

El hijo de Flor vistió unas bermudas anchas en color blanco con corte tiro alto y las combinó con un tank top al cuerpo en color azul oscuro. Sin duda, todas las miradas se la llevó la cartera de la exclusiva marca Diesel.

El hijo de Flor Peña da que hablar con sus looks. Foto: Instagram

Se trata de una bag negra con el logo de la marca al frente, formado por múltiples piedras de strass. El corte es pequeño, por lo que el bolso queda a la altura de la axila. Además, Otero sumó unas gafas de sol en color negro con vidrio amarillo.

El hijo de Flor Peña da que hablar con sus looks. Foto: Instagram

Así fue la fiesta de 15 de Juan Otero

El adolescente dio que hablar en los medios de comunicación cuando blanqueó que le gustaría hacer una fiesta de 15 a lo grande. Si bien la costumbre siempre llevó a las mujeres a celebrar ese número de una manera especial, Juan no quiso quedarse atrás y planeó un megaevento que lo dejó contento.

La celebración contó con la asistencia de sus seres queridos, que incluyen familiares, amigos y una gran cantidad de celebridades: sin ir más lejos, la maestra de ceremonia y quien planeó el evento con lujo de detalle fue Claudia Villafañe.

El hijo de Flor Peña da que hablar con sus looks. Foto: Instagram

“Fue una idea entre mamá y yo, queríamos imponer algo. Al principio quería hacer un viaje, pero después hablando con mi mamá, y a mí que no me importa nada, ¿por qué no lo haría? y me quedé con la fiesta”, había dicho Otero meses antes de su fiesta.

Para la ocasión, vistió un traje oversize con pantalón y saco verde musgo, zapatillas deportivas blancas y verdes, una camiseta clara y un gran collar que terminó de aportar un toque único y distintivo al look final.