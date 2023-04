¿Le seguirá los pasos? Uno de los hijos de Flor Peña reveló que quiere ser actor.

Flor Peña es madre de tres chicos: Tomás y Juan Otero, fruto de su relación con Mariano Otero, y Felipe Ponce de León, hijo de su pareja en los últimos años y actual esposo. De los tres hijos, Juan es el que más se ha mostrado ante las cámaras y en las redes sociales.

Los tres hijos de Florencia Peña. Foto: Instagram

Juan Otero Peña fue entrevistado en la sección “Herederos” de Telefe donde reveló detalles de su vida además de la educación que recibe, su admiración por su madre y la libertad con la que es criado por sus padres.

El hijo de Flor Peña quiere ser actor

Juan expresó su deseo de seguir los pasos de su madre y convertirse en artista, ya que le encanta la televisión y el canto. El joven se muestra muy orgulloso de la carrera de su madre y aseguró que siempre dice que es hijo de la actriz. “¿Me están preguntando en serio? Iba por la calle, en el colegio, en todos lados... ¿Sabés quien soy yo? Soy el hijo de Flor Peña”, contó.

Flor Peña junto a su familia. Foto: Instagram/flor_de_p

“Ella se sabe reír de ella misma y eso me divierte. No me afecta para nada que esté en Divas Play, con que esté feliz y contenta”, aseguró el joven de 14 años, quien es muy popular en Tiktok.

El adolescente también habló sobre su buen rendimiento académico: terminó el año 2022 con un promedio de 9,49, lo que sorprendió a la actriz y conductora. El mismo chico aseguró que nunca fue de meterse en problemas, ya que no quería complicar a su mamá con reuniones en la escuela. “Ella trabaja mucho y aparte nunca fue de estar en los chats de mamis y eso”, explicó.

Con la llegada de “Casados con hijos” al teatro, Juan reveló que fue cinco veces a ver a su mamá en escena. “Lo más divertido de la obra es cuando ellos se ríen de la situación, ahí el público se ríe con ellos”, agregó.

Juan, el hijo de Flor Peña, quiere seguir los pasos de su madre. Foto: Instagram

También habló sobre la libertad que le otorgan sus padres y cómo esto le ha ayudado a regularse. A pesar de haber recibido algunas críticas por su forma de vestir, Juan está contento de haber aprendido a ser libre y aceptarse tal como es. Además, contó sobre su experiencia de tener “dos casas” y cómo aprovecha esta situación para pedir cosas a ambos padres.