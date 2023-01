Un desamor con tratamiento psiquiátrico y un novio famoso secreto: los romances de Flor Peña

Flor Peña está desde muy chica en la televisión por lo tanto toda su vida transcurrió en medio de flashes. Por supuesto, su vida amorosa no fue la excepción. A pesar de que en esa época las redes sociales no eran una constante, hay varios registros.

El primer amor de Flor Peña surgió en plena adolescencia, a los 15 años, la conductora estuvo de novia con un joven llamado Gonzalo Pepe, que era hijo de un matrimonio amigo de sus padres con el cual el romance duró tres años.

Flor Peña en su adolescencia. Foto: INSTAGRAM

Pero después de esta relación, llegó su primer amor famoso. La pareja creció a la par del éxito de la actriz en “Son de diez”, entre 1992 y 1995. Diego Olivera, actual marido de Mónica Ayos, era el hermano del compañero de ficción de Florencia Peña, Federico, con quien ella era muy amiga.

Flor Peña y Diego Olivera Foto: web

La historia de amor duró cinco años e incluyó convivencia en un dúplex en el barrio porteño de Belgrano. Como los dos eran jóvenes y estaban cien por ciento enfocados en su carrera, dieron muy pocas notas juntos que confirmaran el romance.

Flor Peña en la época de Son de Diez y en la foto con Federico Olivera, hermano de Diego. Foto: web

Pero antes de avanzar en la historia, hay que recordar que el primer beso de Florencia Peña no fue con ninguno de los dos antes nombrados. “Mi primer beso fue con un actor de Clave de Sol que le decían ‘el pollo’ y me acompañó a tomar el colectivo. Cuando vino el 60 me tiró un chupón y yo dije: ‘Listo, estoy de novia’. Al otro día ni me saludó y yo dije: ‘¿qué?’ Me rompió el corazón”, recordó con su habitual histrionismo.

Florencia Peña y la sorpresa al ver al hombre con el que se dio el primer beso. Foto: web

Finalmente, Flor Peña se casó con su primer marido, Mariano Otero en 2005 y se separaron 7 años después, luego de haber tenido dos hijos. En una entrevista con la revista Gente, reveló: “¿Si él me dejó? Sí, reaccionó primero. Ya no estaba bueno lo que éramos cuando estábamos juntos. No es fácil estar conmigo, ni con ningún famoso”.

Florencia Peña y Mariano Otero.

Incluso, la actriz contó que necesitó enfrentar un tratamiento intensivo para recuperarse: “Empecé con psiquiatra, a tomar medicación y, como estaba muy mal, mi psiquiatra me dijo que lo más acertado es que tuviera un terapeuta viviendo conmigo desde las 19 horas, que es cuando baja el sol”.

Florencia Peña

Florencia Peña y su actual marido, Ramiro Ponce León, se conocieron en una fiesta en 2013, se enamoraron y durante cinco años él vivió en su salta natal.

"Es una persona hermosa, rica y especial", dijo Ramiro Ponce de León de Florencia Peña cuando recién se conocían.

Fueron y vinieron de una ciudad a la otra hasta que en 2017 nació Felipe, el hijo de ambos, y la pareja decidió que él se mude a la casa de ella. Meses antes de cumplir los 10 años de relación, decidieron casarse a fines de 2022.

Flor Peña y su marido

¿Quién es el nuevo marido de Florencia Peña?

La actriz se casó con Ramiro Ponce de León, padre de su hijo menor, Felipe, el pasado 19 de noviembre en un exclusivo hotel de los Valles Calchaquíes, a 200 kilómetros de la ciudad de Salta.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León en Salta Foto: Flor Peña

¿Dónde trabaja Florencia Peña?

Entre sus múltiples trabajo, la actriz estuvo en “Showmatch: Bailando por un sueño” en dos ocasiones como participante y en tres como jurado. A lo largo de su recorrido artístico también realizó teatro y cine. Entre 2020 y 2021 condujo el magazine Flor de Equipo por Telefe y en 2022 llegó a las noches de América con La Pu*@ Ama (LPA).