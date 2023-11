Siempre en el ojo de la tormenta: las polémicas de Flor Peña

Es que justo el regreso de Casados con Hijos fue otra de las grandes polémicas de Flor Peña. Ya que la ausencia de Érica Rivas en su papel de “María Elena Fuseneco” fue uno de los temas más comentados. Peña sí regresó en su papel y se puso del lado de Francella en la discusión con Rivas, aunque también aseguró: “Nosotros también nos sentimos tristes de que no esté (Érica). Lamentamos que no hubo acuerdo, hicimos mucho para que ella estuviera. Creo que Érica iba a ir por un lugar y Casados con hijos, por otro. No pudieron entenderse las partes”.