Regresó: Flor Peña recuperó su cuenta de Instagram

A casi un mes de que Instagram le cerrara su cuenta, Flor Peña recuperó el perfil con los 6 millones de seguidores. Fue Pampito quien confirmó la información a través de su perfil de Twitter.

Flor Peña recuperó su cuenta original de Instagram. Foto: Captura

“Flor Peña recupero su cuenta de Instagram con los 6 millones de seguidores”, escribió el periodista.

Hace una semana, la conductora decidió crearse un nuevo perfil. Sin embargo, este martes ya aparece nuevamente su cuenta en el buscador.

Cuál fue el descargo de Flor Peña contra Instagram

“Hace dos días, el CEO de Instagram Latinoamérica me dijo que no me van a devolver la cuenta. Son ocho años de un trabajo muy arduo, es mi canal de comunicación directo con la gente, son 6 millones de seguidores. Toda mi vida, mi historia artística puesta ahí adentro”, explicó Peña a través de su cuenta alternativa @soyflorpe.

Y agregó: “Obviamente, voy a hacer de todo para que me lo devuelvan. Voy a ir hasta las últimas consecuencias para demostrarle a Instagram cómo fue arbitrario conmigo”.

“No hay una respuesta a mi pregunta, Instagram nunca me contestó por qué me cerró la cuenta. Pero sí a través de un amigo, de un amigo, de un amigo, porque no sabemos nunca a dónde llegar, me dijeron que Estados Unidos había tomado la decisión de no devolvérmela”, sentenció.