Flor Peña se abrió una nueva cuenta de Instagram y apuntó contra una operación desde Estados Unidos

Ya casi se cumple un mes desde que suspendieron la cuenta de Instagram de Flor Peña. Sin embargo, la actriz sigue luchando para no perderla por completo.

En su reciente visita por “Sobredosis de TV”, la actriz habló sobre su situación y reveló que tuvo una charla con el CEO de Latinoamérica de Instagram, pero no logró recuperar su perfil.

“Hace dos días, el CEO de Instagram Latinoamérica me dijo que no me van a devolver la cuenta. Son ocho años de un trabajo muy arduo, es mi canal de comunicación directo con la gente, son 6 millones de seguidores. Toda mi vida, mi historia artística puesta ahí adentro”, explicó Peña.

Las fotos por las que le suspendieron la cuenta de Instagram a Flor Peña.

Luego señaló: “Obviamente, voy a hacer de todo para que me lo devuelvan. Voy a ir hasta las últimas consecuencias para demostrarle a Instagram cómo fue arbitrario conmigo”.

Cómo es la nueva cuenta de Flor Peña en Instagram

Este lunes, Peña decidió que era momento de volver a comenzar en Instagram y tratar de recuperar sus 6 millones de seguidores en la red social.

Su nuevo usuario es “soyflorpe” y ya compartió sus dos primeros posteos en el perfil: la primera fue una foto de ella luciendo un look de boxeadora, junto a la frase: “Esta foto me define. (No importa cuando veas esto)”.

Flor Peña regresó a Instagram con un nuevo perfil. Foto: Instagram

La siguiente publicación es un reel, donde se ve a Peña explicando a detalle su decisión de abrir el nuevo perfil: “Volver a empezar”, escribió junto al clip de video.

“Supuestamente es por alguna sexy o un par de fotos sexies que infringen la convivencia en esta hermosa comunidad que es Instagram, pero eso no es verdad: esas mismas fotos por las cuales supuestamente me levantaron la cuenta, las tienen cuentas de mis fans dentro de Instagram. O sea, las mías, en mi cuenta, infringen la relación con la comunidad, pero las cuentas de mis fans no la infringen”, señaló.

Luego de señalar que en la red social existen fotos que sobrepasan la censura, más que las de ella, además de poner de ejemplo a Jennifer Lopez, Peña aseguró: “No hay una respuesta a mi pregunta, Instagram nunca me contestó por qué me cerró la cuenta. Pero sí a través de un amigo, de un amigo, de un amigo, porque no sabemos nunca a dónde llegar, me dijeron que Estados Unidos había tomado la decisión de no devolvérmela”.