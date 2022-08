Desde su salto a la fama en los años ‘90, Flor Peña no ha parado de conquistar corazones. Con una larga y amplia trayectoria en el mundo del espectáculo, la actriz se ha configurado como una de las principales celebridades de la Argentina.

Es en este sentido que Flor posee una gran cantidad de admiradores, los cuales se ven reflejados en sus redes sociales, contando recientemente la actriz con más de 6 millones de seguidores en Instagram.

Flor Peña para su cuenta de Instagram con millones de seguidores. Foto: Instagram

Por lo tanto, no resulta extraño que la actriz sea de las celebridades más solicitadas por los medios de espectáculo para ser entrevistada, siendo allí priorizadas las preguntas que la mayoría de sus fanáticos se hacen.

En diálogo con una famosa revista, Flor Peña abrió las puertas de su casa en Salta ¿Cómo es?

Flor Peña se encuentra viviendo una gran etapa de su vida junto a su pareja Ramiro Ponce de León, con quien tuvo un hijo llamado Felipe, el tercer niño de la actriz.

Rama, como lo llama Flor, es un abogado salteño de 48 años de edad con quien, la actriz en diálogo con la revista “Caras” confesó haber encontrado su “lugar en el mundo”, con la construcción de su casa salteña que, según la misma “es lo más cercano al paraíso en la Tierra”.

En medio de un bosque y con todos los lujos, así es la mansión de Flor Peña en Salta. Foto: Revista Caras

La lujosa mansión en medio del bosque de Flor y Rama es un fiel reflejo de todo su amor, el cual, será sellado ante el altar en breve, habiéndose comprometido la actriz y el abogado hace tan solo unos meses tras 9 años de pareja.

Sobre la idea del matrimonio la actriz expresaba ante la mencionada revista, “Decidimos que [el casamiento] era la mejor manera de celebrar nuestro amor que ya lleva 9 años contra todo vaticinio. ¡Porque nadie pensaba, creo que ni nosotros, que íbamos a durar tanto! Pero va a ser un casamiento muy a nuestro particular estilo”.

En este sentido, la actriz expresó que tendrá dos celebraciones, una en Salta junto a los amigos y familia de él, y otra en Buenos Aires con los de ella, adelantando que serán ambas cerca de fin de año y sin una ceremonia por iglesia.

De todas formas, aunque la jura de amor eterno no sea ante Dios, Flor aseguró que llevará con gran honor el vestido blanco, “¡Por supuesto que me voy a poner un vestido blanco porque me encanta disfrazarme de novia…! Ya tendré que comenzar a ver diseñadores para probarme todos y elegir el modelo que más me guste. Voy a cumplir con todas las tradiciones de una novia. ¡Si me caso voy a ponerme todo lo que lleva una novia!”.

Finalmente, la actriz se refirió a su nuevo hogar salteño, expresando que “Es un refugio de amor. Nos costó mucho convertirlo en realidad. Durante seis años estuvimos detrás de él para concretarlo. Buscando, viajando y eligiendo detalles. Es un lote que da al monte y a la montaña, en lo que llaman “barrio cerrado” de San Lorenzo”.

“Toda la casa está rodeada por una galería en la que nos sentamos a ver los atardeceres salteños que son una maravilla y, si se puede, con un buen vinito de acá también es perfecto (...) ¡Es nuestro lugar en el mundo! Lo buscamos, lo ideamos y lo estrenamos” concluía Flor con gran emoción.