Florencia Peña y Ramiro Ponce de León son una de las parejas más consolidadas de la farándula argentina. Creyentes del amor libre y las relaciones abiertas, tras nueve años juntos y un hijo en común decidieron casarse.

La pareja se conoció en el 2013 en el casamiento de una amiga íntima de la conductora con el hermano del salteño en su provincia natal. Él se acercó, le ofreció un daikiri, pero después no volvió con el trago, y fiel a su estilo, Flor no se quedó de brazos cruzados: “A lo cual que ‘si quiero la luna me la bajo’, fui yo a buscarlo y le traje uno a él. Es tu parte salteña, sos lento. Me ninguneó y funcionó”, recordó Flor tiempo atrás en “Cortá por Lozano”.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León, enamorados Foto: Instagram/flor_de_p

Luego supieron mantener su romance durante cinco años en los que cada viajan para verse ya que no vivían juntos, hasta el nacimiento de Felipe, su hijo en común de cuatro años. Ya como una familia, el empresario se acopló bien a Toto y Tomás, los hijos de la actriz con Mariano Otero (con quien estuvo casada de 2005 a 2012).

“Cuando lo conocí, Rama no quería ni casarse ni ser padre, ni formar una familia”, reveló la comediante en la misma entrevista. Ahora todo cambió y la feliz pareja sellará su amor en el altar.

Según confirmó Gaby Álvarez, el RRPP de Gente, para Ciudad Magazine, Flor y Ramiro Ponce de León plenean su boda para noviembre del 2022. Se trataría de una gran celebración en un salón de Salta y con muchos famosos incluidos en la lista de invitados.

Ahora, el futuro matrimonio se encuentra en Tulum, México disfrutando de unas vacaciones familiares en una playa paradisíaca y en un lujoso complejo hotelero con todo incluido. Fue a orillas del mar donde la presentadora de TV le festejó el cumpleaños a su pareja con una celebración muy romántica a la luz de las velas.