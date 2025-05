Flor Peña opinó del noviazgo de su hijo Juan, con un hombre mayor de edad: “Me costó”

Florencia Peña volvió a mostrarse como una madre comprometida y sin pelos en la lengua. Esta vez, en una charla con Ángel Responde, la actriz se refirió con honestidad al vínculo de su hijo Juan Otero con Mateo Lofeudo, un joven dos años mayor, y dejó en claro cómo vivió ella ese proceso.

Si bien destacó el amor y la libertad con la que su hijo vive su identidad, también reconoció que, como madre, hubo aspectos que la descolocaron. “Me costó”, dijo Peña, sin eufemismos, al hablar de cómo fue acompañar a Juan en su camino personal y amoroso.

Juan Otero, el hijo libre de Flor Peña que desafía prejuicios

Juan Otero tiene 16 años, pero, según Flor, “se cree adulto”. El adolescente se hizo visible en los medios no solo por ser hijo de una figura popular, sino también por su estilo, carisma y autenticidad.

“Juan me empujó a ser una mejor mamá. Me enfrentó con todas mis estructuras, y me encantó”, contó Peña, orgullosa. Desde chico, Juan mostró su personalidad sin miedo: usaba carteras, tacos y pulseras en la escuela. “No es que no podamos entender a las nuevas generaciones, pero me costó”, admitió la actriz, en tono sincero.

En los últimos días, Juan compartió en redes una serie de fotos junto a su pareja, confirmando así su relación con Mateo. “Publicó una foto con su novio, no me lo consultó, pero me dijo que la viera. Fue hermosa la presentación. Me dijo tipo ‘ma, mi novio’”, relató Flor.

También elogió al joven con quien su hijo está en pareja: “Eligió un pibe bueno, con un corazón lindo. Eso habla de quién es Juan”. Pero, como era de esperarse, la exposición también trajo críticas.

“Cuando vi la foto dije ‘apa, qué huevos, nene’. Porque la vuelta no son caramelos, nunca lo fue ni para él ni para mí”, reflexionó Peña. Y cerró con un mensaje claro: “Para mí, Juan no es distinto. Pero para un montón de gente representa eso que no quieren ver. Y él lo enfrenta con amor”.