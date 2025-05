Juan Otero enfrentó las críticas por su pareja mayor y lanzó un contundente descargo: “Hay mucha envidia...”

Hace unos días, Juan Otero aprovechó sus redes sociales para presentar a su pareja ante sus seguidores. A través de varias imágenes de su escapada romántica a Pinamar, el hijo de Florencia Peña mostró lo bien que está viviendo este momento personal, pero la publicación desató una ola de críticas por la diferencia de edad entre ambos.

En las imágenes se los puede ver abrazados, sonriendo y disfrutando de un viaje juntos, lo que generó una ola de comentarios positivos y mensajes de apoyo.

El carrete de fotos de Juan Otero y su pareja.

“Carrete del amor después de este hermoso viaje”, escribió Juan junto a la publicación, dejando en claro que atraviesa una etapa plena a nivel sentimental y sin ocultar su felicidad. La publicación no tardó en viralizarse y sumar miles de “me gusta”, consolidando aún más su vínculo con el público que lo sigue desde muy joven.

Juan Otero no tardó en recibir comentarios cuestionando su relación, luego de que se supiera que su pareja tiene 18 años. Entre las reacciones que se viralizaron en redes, se destacaron frases como: “¿No importa que sea un adulto con un pibe?“, ”A mí me llama la atención que con 16 años se haya ido de viaje con el novio solo", “¿No es menor de edad este pibe?”, reflejando la polémica que generó el romance por la diferencia de edad.

El descargo de Juan Otero sobre las críticas sobre la diferencia de edad con su novio

Ante este escenario, y en medio del revuelo generado, este viernes Juan Otero decidió romper el silencio y dar su versión. “Yo no soy de salir a hablar, o de decir cosas, o contarles mi vida privada, pero me parece que esto amerita porque veo mucha gente opinando, hablando y comentando sobre mi vida privada. Así que me parece lo más correcto salir a aclarar un par de cosas”, expresó en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Después, el finalista del Cantando (América) comenzó a explicar el origen del problema: “Para los que no saben, todo pasó desde que subí una publicación con mi novio Mateo. Es la primera vez que lo muestro públicamente, ya que él no es una persona pública ni le interesa mostrarse en las redes sociales. A raíz de esta publicación que subí se hizo bastante viral y mucha gente opinó, más allá de la gente que opina desde la homofobia, desde el asco, y no estar de acuerdo con que dos hombres estén juntos. Mucha gente opinó sobre las edades y sobre si le parecía correcto o no que estemos juntos”.

Fue en ese momento cuando Otero se dirigió a quienes lo critican y defendió con firmeza su relación: “Con Mateo nos llevamos dos años, él es mayor, pero yo estoy completamente de acuerdo. Soy consciente, lo elijo, lo amo, nos respetamos y nos queremos. Yo creo que sobre eso no tendría que haber más dudas ni porque yo tendría que salir a aclarar porque estoy con él y porque lo elijo. Para aquellas personas que no están de acuerdo con la edad, les digo que con su vida hagan lo que quieran, que me dejen ser libre, que me dejen vivir”.

Juan Otero y Mateo Lofeudo.

En esa línea, Otero también destacó el respaldo que recibe por parte de su entorno más cercano: “Mi familia está de acuerdo, mi círculo está de acuerdo porque conocen mi relación, saben cómo es. Es muy fácil opinar del otro lado sin saber cómo es una relación”.

Finalmente, Otero se tomó un momento para responderles directamente a quienes lo atacaron en redes: “Me parece igual que hay mucho hate del otro lado. Y también creo que hay mucha envidia que no me la merezco para nada. Por mi parte estoy muy contento, estoy viviendo un momento muy lindo en mi vida, así que nada, no se preocupen tanto, vivan su vida tranquilos, déjenme vivir la mía y les mando un beso a todos los que opinan, los que comentan y los que no se cansan de bardearme. Les deseo una buena vida a todos y que sepan respetar mi relación”.