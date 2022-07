Desde que se sumó a las plataformas de contenido para adultos, Flor Peña utiliza sus redes sociales para promocionar su perfil exclusivo y compartir fotos y videos subidos de tonos que invitan a sus seguidores a suscribirse. Pero esta vez, sus posteos no lograron esquivar la censura de Instagram y su cuenta fue suspendida.

No es la primera vez que la actriz recibe una penalización por parte de la plataforma. En mayo, su perfil público también había sido dado de baja por incumplir con las normas de uso de la aplicación.

El descaro de Flor Peña Foto: captura twitter

Por ahora y hasta nuevo aviso, la cuenta Flor_d_pe de Florencia Peña en Instagram figura como “página no disponible”. Ante esta situación, la comediante decidió redoblar la apuesta y publicar sus osadas fotografías en Twitter junto a un picante descargo.

“Por estas 2 fotos me volvieron a cerrar la cuenta de Instagram ¿De verdad?”, manifestó indignada. Las imágenes la muestran sin ropa, una acostada en la cama y tapada entre sábanas blancas; y la segunda destaca su figura sin ropa con una pose sugestiva y con espuma alrededor de sus zonas más íntimas.

Florencia Peña subió la temperatura de las redes Foto: Instagram/flor_de_p

Luego, continuó claramente molesta: “Segunda vez en 2 meses y medio. ¡Que raro ser la única cuenta verificada con 6M de seguidores en Instagram a la que le bajan la cuenta!”. “No subo fotos muy distintas a las que suben otrxs; ¿por qué conmigo? ¿a quién le molesta tanto? ¿cuánta energía vital les llevó? ¿PODRÁN?”, disparó.

La foto por la que habrían suspendido a Flor Peña en Instagram Foto: Twitter

El descargo de Flor Peña por su baja en la cuenta de Instagram

Si se busca el perfil de la actriz en la plataforma un mensaje advierte: “Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página”. Ante el cierre forzado, Flor Peña manifestó su enojo también al aire de “La Pu*@ Ama” en América, donde expresó: “Solamente a una put* ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores”.

La furia de Flor Peña por la baja de su perfil de Instagram Foto: captura twitter

“Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida! No me aparecen ni... Lo único que me aparece es ‘linda, libre y loca’. Y a la mierd* con el ‘libre y loca’”, soltó.