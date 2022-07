Flor Peña utiliza su cuenta de Instagram donde tiene más de 6 millones de seguidores para compartir diferentes producciones con sus seguidores. A veces sube los outfits que utiliza para conducir el ciclo La Put@ Ama o a veces comparte algún adelanto de las publicaciones que la modelo comparte en DivasPlay, una plataforma de contenido exclusivo para adultos.

A Flor Peña le volvieron a suspender la cuenta de Instagram

No es la primera vez que Instagram decide bajarle la cuenta a la actriz. En una oportunidad anterior la modelo había comparado diferentes situaciones por los cuales la red social te censura. “Les digo algo: si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mi no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad”, aseguró. En aquella ocasión Flor realizó una denuncia de la mano de su abogado Fernando Burlando.

Esta vez las imagenes que provocaron la censura de su cuenta son dos publicaciones donde posa completamente desnuda y se tapa las partes intimas con una frasada blanca. “Segunda vez en 2 meses y medio. ¡Que raro ser la única cuenta verificada con 6M de seguidores en @instagram a la que le bajan la cuenta! No subo fotos muy distintas a las que suben otrxs; ¿por qué conmigo? ¿a quién le molesta tanto? ¿Cuánta energía vital les llevo? PODRÁN???”, fue el descargo que realizó la modelo en Twitter.

Cuáles son las jugadas fotos que Flor Peña había subido a Instagram

Una de las fotos que hacen parte de este top es una foto picante de Flor Peña donde se la puede ver sin ropa y entre las sábanas de su cama. Pero lo más llamativo fue que luego decidió borrar el post.

Revolucionó las redes Foto: Instagram/flor_de_p

Otra de las fotos con las que Peña quedó al borde de la censura de Instagram fue con una donde se la ve con un arnés negro con el que casi muestra de más

Peña tuvo que autocensurar su imagen y tapó un prometedor detalle de la foto.

Otra de las fotos con las que sorprendió a sus seguidores en Instagram fue una en la que se la ve posando con un conjunto al rojo vivo. En esta imagen, Flor Peña escribió: “Pasan los días, pasan las horas, pasa el encierro... nos queda el sexo”.

Florencia Peña posó con nada más que una colaless y tiritas

En esta ocasión, la actriz sorprendió a todos al posar con ropa interior de una marca de elementos para adultos. Con tan solo una colaless diminuta de cuero brilloso quedó al borde de la censura.

Florencia Peña más fogosa que nunca: posó con un conjunto de lencería al rojo vivo

La última foto de este conteo nos muestra a la actriz luciendo un body de lencería de color rojo y con un arnés que van desde el cuello hasta la cintura.