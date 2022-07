Flor Peña es una de las actriz y conductoras que más tiempo le dedica a sus redes sociales. Allí además de publicar fotos super atrevidas promocionando el contenido que comparte en DivasPlay, una plataforma de contenido exclusivo para adultos, sube videos graciosos o de bromas característicos del humor que tiene la conductora.

Florencia Peña subió la temperatura de las redes Foto: Instagram/flor_de_p

La actriz cuenta con más de 6 millones de seguidores en Instagram. Aunque le bloquearon la cuenta una vez, ella no para. Recientemente compartió un video junto a un conocido maquillador donde esté simula encontrarse junto a “Britney Spears”.

Flor Peña Foto: Instagram

Luego muestra a Flor Peña luciendo un outfit muy parecido al de la cantante que consta de un corpiño de brillos triangular, una bombacha del mismo estilo y unas bucaneras negras. El video se llevó más de 9 mil me gustas en la red social de la camarita.

Cómo convencieron Marcelo De Bellis y Flor Peña a Guillermo Francella de llevar Casados con Hijos al teatro

La tira que tuvo como protagonistas a Guillermo Francella, Florencia Peña, Érica Rivas, Marcelo De Bellis, Darío Lopilato y Luisana Lopilato vuelve en versión teatral. Hace algunos meses sus actores anunciaron que el estreno sería en 2023.

Fatiga en su mejor momento. Foto: web

Durante una entrevista en LPA, el ciclo que conduce Flor Peña, Bellis que interpreta a Dardo en Casados con Hijos reveló como convencieron junto con la conductora de Guillermo Francella para que la tan emblemática telenovela vuelva al teatro.

Casados con hijos llega al teatro en 2023. (Prensa)

“La historia fue así, era un tema de conversación una vez al año con Guille, pero él me ponía el ejemplo de Carlos Bianchi en Boca, y me decía ‘volvió y no ganó un partido’. Hasta que una noche en una cena extensa con amigos le digo ‘tendríamos que hacer teatro nosotros’. Y ahí le vi los ojitos azules distintos” confesó. Luego aseguró que se fue al baño y le pidió a un hombre que le sugiriera a su colega que tenían que hacer la obra de la serie. Francella aceptó de inmediato.

Vuelve Casados con Hijos sin Érica Rivas Foto: Captura Twitter

Para finalizar contó la repercusión que comenzó a tener la noticia. “Soñando con hacer Casados con hijos en el teatro”, posteó esa noche tras la cena en modo de broma. “Había una tele detrás de él y a los 15 minutos lo habían levantado varios medios. Ahí tomamos conciencia de lo que podía llegar a eso”, finalizó.