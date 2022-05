Como ya es costumbre, Flor Peña volvió a incendiar las redes, pero esta vez fue con un sensual conjunto de lencería que despertó la pasión de sus seguidores. La actriz subió una nueva foto luciendo su cuerpo.

Con un conjunto al rojo vivo, Flor Peña escribió: “Pasan los días, pasan las horas, pasa el encierro... nos queda el sexo. Y se transformó en my new best friend . Lo que quieras, lo que imagines, lo que desees, lo encontrás ahí́. Este conjunto por ejemplo, es uno de mis preferidos ¡Me copa el rojo! Pero hay de todo... Lo elegís, lo pedís y te lo llevan a tu casa hoy mismo!”, escribió la actriz en su posteo.

Florencia Peña más fogosa que nunca: posó con un conjunto de lencería al rojo vivo

Al realizarle publicidad a un local comercial, la modelo ha lucido distintos conjuntos de lencería. Hasta en otras ocasiones, Flor Peña ha subido videos muy divertidos donde se vistió de enfermera, otro de cupido, que cautivaron la atención de sus seguidores.

Los mejores looks de Florencia Peña en su programa de América

El pasado 9 de mayo, debutó al frente de “La Pu*a Ama”. Llena de críticas, pero ella firme y segura de lo que está brindando en la pantalla. Para cada programa, Florencia lo da todo en lo que tiene que ver con los looks. En su mayoría, se decanta por vestidos.

Se puede develar que prefiere el color, ha usado rosas, celestes, blancos, verdes y negros. Siempre elegante, pero sin perder la sensualidad.