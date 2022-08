Flor Peña es, sin duda alguna, una de las celebridades del momento en la Argentina. La actriz y conductora de “LPA” cuenta con millones de admiradores y una larga trayectoria en el mundo del espectáculo.

En el último tiempo, Flor estuvo en boca de todos producto de haber sido bloqueado su perfil de Instagram, con más de 6 millones de seguidores, por sus fotografías al borde de la censura.

Flor Peña Foto: Revista Caras

Es en este sentido que, la conductora de “LPA” fue invitada a participar de diferentes programas tanto televisivos como radiales para expresar su malestar, como es el caso de “PH: Podemos Hablar” con la conducción de Andy Kusnetzoff.

Cómo fue el incómodo momento de Flor Peña en un aeropuerto

Frente a la consigna arrojada por Andy Kusnetzoff “los que tuvieron momentos de tensión en el aeropuerto”, Flor Peña dio un paso para adelante y se animó a relatar el incómodo momento que vivió tras filtrarse un video íntimo suyo.

“Me agarra un puertorriqueño, me pregunta cómo me llamaba y qué hacía. Le digo ‘soy actriz’. Me dice ‘¿de dónde? Ah, de Argentina. ¿Te puedo googlear?’” comenzaba contando Flor, quien asintió a la pregunta del hombre.

Flor Peña contó en “PH” el incómodo momento que vivió en un aeropuerto tras filtrarse un video íntimo. Foto: Flor Peña

“Pone ‘Florencia Peña’ y empieza a horrorizarse. Yo no sé si vio el video, los links, la cantidad de noticias que solo referían a mi video [íntimo]... Miraba, me miraba...“ recordaba con humor y un poco avergonzada la actriz, quien aseguró que el oficial de migraciones le preguntó “Pero, ¿vos actriz de qué sos?”, a lo que ella respondió “Soy actriz. Tuve un problema”.