Desde su nueva cuenta de Instagram, Flor Peña movió las caderas en cat-suit con espalda abierta

En las últimas semanas, Flor Peña vivió un bloqueo de Instagram a raíz a sus posteos al borde de la censura. La conductora de “LPA” expresó su malestar a raíz de tal hecho, asegurando que sus más de 6 millones de seguidores eran parte de la herencia para sus hijos.

Aquella cifra fue borrada de un soplido por parte de la administración de la red social, pero Flor, lejos de darse por vencida decidió redoblar la apuesta y crearse un nuevo perfil, el cual, fue apoyado por diferentes celebridades del medio quienes lo compartieron en sus redes.

Flor Peña a través de su cuenta de Instagram. Foto: instagram

Es en este sentido que, ahora la también actriz posee la cuenta @soyflorpe donde lleva compartidas apenas 10 publicaciones con sus más de 326 K de seguidores, los cuales no paran de crecer día a día en cantidad.

Flor Peña posando solo con un vestido de red. Foto: Instagram

En esta oportunidad, Flor compartió un video que dejó a sus muchísimos admiradores al borde del desmayo. Allí se puede ver a la conductora de televisión moviendo las caderas desde el estudio de grabación de “LPA”.

Para la ocasión, Flor luce un cat-suit negro con espalda abierta, dejando ver sus sensuales tatuajes que terminaron por conquistar más de 12.2 K de corazones rojos y cientos de comentarios.

Qué dijo Flor Peña tras el cierre de su cuenta de Instagram

Tras haber sido cerrada su cuenta de Instagram con más de 6 millones de seguidores, Flor Peña se expresó en un video a través de su nuevo perfil @soyflorpe.

Allí la conductora de “LPA” relataba el porqué de la decisión de Instagram “Supuestamente es por alguna sexy o un par de fotos sexies que infringen la convivencia en esta hermosa comunidad que es Instagram, pero eso no es verdad: esas mismas fotos por las cuales supuestamente me levantaron la cuenta, las tienen cuentas de mis fans dentro de Instagram. O sea, las mías, en mi cuenta, infringen la relación con la comunidad, pero las cuentas de mis fans no la infringen”.

En este sentido, la también actriz aseguraba “No hay una respuesta a mi pregunta, Instagram nunca me contestó por qué me cerró la cuenta. Pero sí a través de un amigo, de un amigo, de un amigo, porque no sabemos nunca a dónde llegar, me dijeron que Estados Unidos había tomado la decisión de no devolvérmela”.