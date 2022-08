Luego de quebrarse al aire por su Instagram, Flor Peña posó con una minivestido dorado en su nueva cuenta

Flor Peña regresó a Instagram con toda y lo demostró con varios cambios de looks en sus historias, entre ellos, un minivestido dorado con lentejuelas.

El look de la actriz tenía un par de mangas largas caídas y lo combinó con unos tacos dorados abiertos, que ayudaron a darle más protagonismo a sus piernas.

Para terminar de complementar su look, Peña lució un peinado recogido que resaltó con un par de aros grandes.

Flor Peña lució un minivesitdo dorado con lentejuelas. Foto: Instagram

Por qué se quebró Flor Peña al aire

La actriz lleva varios días asegurando que existe una campaña en su contra y que esto quedó en evidencia tras el cierre de su cuenta de Instagram, donde tenía 6 millones de seguidores.

La foto con la que Flor Peña volvió a Instagram Foto: instagram

Ahora, durante una entrevista con América Noticias, Peña no aguantó y se quebró al aire al referirse a este tema.

“Estoy todo el tiempo defendiéndome. Es difícil también. De verdad que soy una mujer fuerte, pero hay momentos en donde digo, es como injusta la situación de decir de qué me estoy defendiendo si no hay nada malo que yo esté haciendo”, aseguró.

“Si mi intención siempre es inspirar. Intento inspirar a otras mujeres a que se sientan fuerte, pero la verdad que cuando pasan estas cosas hay muchas mujeres que me dicen ‘si te pasa a vos cómo no me va a pasar a mí’”, preguntó con lágrimas en los ojos.

“¿Cuál es el problema? ¿Que yo me muestre en bikini?. Soy una mina que intentó siempre llevar alegría, inspiración. Podés no tomarla, sentir que no tengo nada para darte, seguí de largo. Si no hay nada bueno que puedas sacar de lo que yo tengo para dar, no hay problema”, explicó, asegurando que no quiere agradarle a todo el mundo.