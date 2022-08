A poco de Qatar, Flor Peña se puso la 10 y en ropa interior gritó “Vamos, vamos Argentina”

Flor Peña es una de las celebridades argentinas más activas en las redes sociales. A pesar de haber sido bloqueada por Instagram días atrás con motivo de sus fotos al borde de la censura, la conductora de “LPA” redobló la apuesta y se creó un nuevo perfil, @soyflorpe.

Flor pasó de tener una cuenta con más de 6 millones de seguidores a una con más de 341 K, los cuales no paran de crecer en cantidad prometiendo que llegue muy pronto al millón, y quizás en un no tan lejano momento recupere aquella inmensa cifra.

Por el momento, Flor lleva compartidas tan solo 12 publicaciones, en contra posición a su antiguo perfil donde tenía miles de fotos y videos con un promedio de 40 K de corazones rojos y cientos de comentarios de sus fans.

En esta oportunidad, la conductora compartió un video que dejó a sus muchísimos seguidores al borde del desmayo. Allí se puede ver a Flor con la remera de la selección y en ropa interior de color celeste.

Al ritmo de “Vamos, vamos Argentina” la conductora se llevó más de 21 K de corazones rojos en las primeras horas de publicado su video, además de cientos de comentarios de sus fans.

Cuál fue la primera foto de Flor Peña en su nuevo Instagram

Tras casi un mes de estar sin una cuenta de Instagram, Flor Peña decidió volver con todo a la red social y redoblar la apuesta con sus publicaciones.

Es en este sentido que, Flor compartió como primer posteo una fotografía donde se la puede ver como boxeadora, y expresó “Esta foto me define (no importa cuando veas esto). Reír me hizo invencible, no como los que siempre ganan sino como los que nunca se rinden.”.