El impactante look del hijo de Flor Peña en su fiesta de 15

Juan Otero festejó su cumpleaños de 15 con una increíble fiesta, luego de meses de planificación. Acompañado de su mamá Flor Peña y su papá Mariano Otero, posaron para las fotos. La emoción y alegría estuvieron presentes en cada abrazo y saludo que recibió el hijo de la actriz. También estuvieron para las fotos sus hermanos Tomás y Felipe y la actual pareja de Flor Peña: Ramiro Ponce de León.

El look del hijo de Flor Peña en su fiesta de 15 Foto: instagram

La celebración del evento estuvo a cargo de Claudia Villafañe, quien estuvo presente en cada detalle del cumpleaños, el lugar elegido para el festejo fue en la Costanera, muy cerca del aeroparque Jorge Newbery.

El hijo de Flor Peña y Mariano Otero, tuvo su noche soñada con familiares y amigos.

Juan Otero eligió un look muy canchero para la celebración de su fiesta: traje de color verde, con botones cruzados, zapatillas blancas con detalles verde y uñas pintadas del mismo color.

Juan Otero contó como surgió la idea de hacer una fiesta de 15: “Cuando la gente en la calle me reconoce, me dice qué bueno que voy a hacer una fiesta de 15, es el tema primordial, y mucha gente me escribe por Instagram, gente adulta, por ejemplo, que nunca se le hubiera pasado eso por la cabeza” y agregó: “Fue una idea entre mamá y yo, queríamos imponer algo. Al principio quería hacer un viaje, pero después hablando con mi mamá, y a mí que no me importa nada, ¿por qué no lo haría?, y me quedé con la fiesta”.

Juan Otero celebró su cumpleaños de 15 con una gran fiesta organizada por Claudia Villafañe, quien tiene una gran experiencia en la realización de estos eventos.

Florencia Peña se mostró muy emocionada y orgullosa por su hijo y para la fiesta eligió un vestido largo al cuerpo en tonos nude y negro; cargado de sensualidad y elegancia. El cumpleaños contó con la asistencia de sus seres queridos, familiares, amigos y una gran cantidad de celebridades.