Juan, el hijo de Flor Peña reveló más detalles de su increíble fiesta de 15: “Que la haga un hombre”

Flor Peña es una de las actrices más talentosas del país, con una extensa trayectoria en los medios de comunicación. Comenzó su carrera desde muy chica y a lo largo de los años se posicionó como una de las humoristas más queridas.

El look rockstar de Flor Peña Foto: Instagram/flor_de_p

La reconocida actriz tiene 3 hijos: Tomás y Juan Otero, los hijos que tuvo con Mariano Otero, y Felipe Ponce de Léon, fruto de su relación con su actual marido, Ramiro Ponce de León. Pero el nombre que más se escucha es el de Juan, quien hace unas semanas manifestó que quiere hacer una fiesta para celebrar sus 15 años.

El hijo del medio de la actriz va a ser una mega fiesta el 20 de octubre. Cuando la famosa contó en los medios de comunicación la noticia, el festejo de 15 trajo muchas críticas y diversas opiniones al respecto.

Así será la fiesta de 15 del hijo de Flor Peña

Lo cierto es que tanto la actriz como su hijo se muestran fieles a sus ideales y siguen con la idea de armar una fiesta para celebrar los 15 años de Juan. Es por eso que fue de invitado al programa “A la Barbarossa”.

Flor Peña y su hijo, Juan Foto: instagram/flor_de_

Cuando la conductora le preguntó cómo se le ocurrió la idea. Juan contestó: “Yo me quería ir de viaje y mi mamá me presentó esta idea. Me dijo ‘Tenés que hacer fiesta de 15′”. A pesar de que él quería irse de viaje a Europa, al final se decidió por la fiesta, y armó en base a la idea que le dio la actriz.

Fue entonces que reveló más detalles, “Claudia Villafañe, que organizó el casamiento de mi mamá, va a organizar mi fiesta de 15″, contó el hijo de la actriz.

Juan Otero hijo de Flor Peña Foto: Instagram/juanoterook

Luego, agregó: “Yo quiero que sea como una fiesta tradicional de 15, pero que la haga un hombre”. En cuanto a los detalles y la decoración, destacó que su color favorito es el verde por lo que quiere una alfombra de ese color al igual que su outfit.

Por último, Juan comentó que su sueño sería que El Polaco o La Joaqui hagan un show en vivo.