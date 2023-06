Parece otra persona: así es el radical cambio de look de Flor Peña.

Flor Peña siempre logra captar la atención de sus seguidores con su personalidad arrolladora y sus ocurrencias en las redes sociales. Además, suele animarse a cambiar constantemente de look, pero en esta ocasión llamó la atención por un nuevo corte que, al parecer, no le agradó mucho al final.

Flor Peña ya había tomado la decisión hace unos meses de dejar atrás su famoso rubio.

A través de sus redes sociales, la actriz publicó un video en el que se la puede ver junto a su estilista personal, quien le corta el cabello por encima del hombro y le deja un flequillo lacio y desmechado. Acostumbrada a tener el pelo largo, Flor no quería mirarse al espejo de inmediato para evitar arrepentirse de lo realizado.

Flor Peña tomó una nueva decisión sobre su cabello que sorprendió a todos. Foto: Instagram

“¿No vas a llorar, no?”, le pregunta su peluquero, a lo que la actriz responde con total sinceridad: “Ya lloré mucho anoche”, bromea y agrega que esta elección fue algo importante. “Es una decisión que había que tomar... Ay, qué estupidez”, expresa Peña, riéndose de su rotundo cambio de imagen.

Así se ve Flor Peña tras su cambio de look

“Cuando digo que me voy a cortar el pelo, me lo voy a cortar, porque yo no me ando con rodeos. Vamos a cortar el pelo y que Dios nos acompañe. Corta bien, no hagas cortes innecesarios...”, expresó Peña en el video que compartió en las redes y luego explicó que su decisión se debe a que quiere tener el cabello sano y fuerte: ”Odio tener el pelo corto, pero necesito que crezca sano y fuerte”.

Parece ser que este cambio viene acompañado de una nueva etapa laboral para Peña. Este año continuará con las grabaciones del programa “Argentina’s Got Talent”, conducido por Lizy Tagliani, en el cual ella forma parte del jurado. Además, seguirá con una nueva temporada de “Casados con Hijos” durante la temporada de invierno en la provincia de Córdoba.

Como ocurre con todo cambio de imagen, muchos usuarios en Instagram opinaron sobre su nuevo corte, dejando atrás su antigua melena. “Te queda mejor rubia, en oscuro te hace ver mayor”, “Muy oscuro Flor, me gustaba más el anterior”, “Volvé al rubio, Flor”, “Es hora de tener el pelo sano”, fueron algunos de los comentarios. Sin embargo, otros coincidieron en que los cortes de pelo son necesarios para mejorar la salud del cabello, especialmente después de intensas decoloraciones y tratamientos dañinos.