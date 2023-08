Flor Peña reveló detalles de la fiesta de 15 para su hijo Juan: “Va a entrar con una coreografía”.

Flor Peña es madre de Tomás y Juan, frutos de su relación con Mariano Otero, y de Felipe, su tercer hijo, el cual tuvo con su actual pareja, Ramiro Ponce de León. La actriz se ha referido en varias oportunidades sobre las personalidades de sus tres hijos.

El que más suele resaltar en las redes sociales y cada vez que aparece en la televisión es Juan, quien se convirtió en un éxito en Tiktok con cientos de seguidores.

Flor Peña junto a sus tres hijos. Foto: Instagram

En las últimas horas, Peña estuvo como invitada en el programa A la Barbarossa, donde habló sobre su hijo y reveló que planea hacerle una fiesta de 15. “A Juan le encanta que yo sea su mamá, le fascina. Él me trae a sus amigas. Y siempre me dice ‘a mí me encanta que mi mamá sea Florencia Peña’”, explicó.

Luego habló sobre la fiesta: “Ahora va a festejar los 15. Él cree que los hombres también pueden festejar los 15. Quiere imponer que los hombres también puede festejar los 15 y yo, que soy fiestera. ¿qué le voy a decir que no?”.

Los detalles del 15 del hijo de Flor Peña

Sobre como llegaron al tema de una fiesta de 15, Peña explicó que se dio todo a través de un pedido que el mismo adolescente le hizo: “Él me dijo ‘mamá, yo quiero imponer la fiesta de 15 masculina’”.

Flor Peña y su hijo Juan Otero, con quien se muestra muy unida. Foto: Instagram/juanoterook

Al parecer, el festejo será tradicional y con todos los lujos, ya que tanto Juan como la familia entera se estaría preparando para ella: “Tiene dos trajes, canción y baile, en la cual estoy involucrada”. Es que Flor y su hijo han mostrado ya antes sus pasos de bailes juntos.

“En algún momento tengo que cantarle algo. El padre (Mariano Otero) tiene que tocar algo también. Juan va a entrar con una coreografía”, explicó Florencia, dejando en claro que será un gran evento el que planea para su hijo.

Juan Otero hijo de Flor Peña Foto: Instagram/juanoterook

Teniendo en cuenta la fecha de nacimiento de Juan, su soñada fiesta de 15 sería para el 20 de octubre, según señaló la misma Florencia. Además, quien estaría a cargo de la organización es la mismísima Claudia Villafañe, quien ha estado a cargo de diferentes eventos de famosos.