“Voy a ser el novio de Flor Peña”, el pequeño santiagueño hizo reír a todos en Got Talent y recibió un regalo que nunca olvidará

Sin nervios y con una sonrisa, Aythan Arias volvió a enamorar al jurado de Got Talent Argentina. Con sus timbales y mucho carisma desató la locura del público durante y después de su presentación. Sin filtro, el santiagueño “encaró” a Flor Peña y la actriz no se pudo resistir: le dio el botón dorado y pasó directo a la final.

En su segunda presentación, el pequeño de Santiago del Estero se volvió a robar el corazón de todos los presentes. Aythan tocó los timbales como si estuviera en el patio de su casa y no en uno de los programas más vistos de la televisión argentina.

Luego de su despliegue musical, Lizy Tagliani se arrodilló para hablarle a la “megaestrella” santiagueña y felicitarlo por su presentación. A la hora de las devoluciones, el pequeño eligió que Abel Pintos para arranque: “Sos un capo”, le dijo el cantante, a lo que el pequeño sostuvo que sí, e hizo reír a todos.

Aythan y su declaración de amor para Flor Peña

“Yo voy a ser el novio de Florencia Peña”, dijo sin titubear el pequeño de Santiago del Estero y le hace ojitos a la actriz, que subió a darle un abrazo.

Lejos de sentirse intimidado por la presencia de Peña, el niño disparó: “Sos hermosa”; y Flor no se pudo resistir a semejante encanto: “No hay manera de que no sea botón dorado. Sos el único que me dijo que soy hermosa, todos los demás miraban a los otros”.

En el medio de los gritos y carcajadas, Aythan dijo que también la ama a La Joaqui, pero a pesar de la “traición”, Flor Peña le dio el mayor regalo que el jurado puede darle a un participante: “Necesito decir algo, porque si no lo digo me voy a morir”, alcanzó a decir y luego apretó el botón dorado.

Esto hizo que el pequeño de 4 años pase directamente a la final de Got Talent Argentina, y es el tercero en lograrlo junto con Fiorella Gerardi, la chubutense que la rompió cantando ópera, y Thiago Maldonado, el mendocino de 12 años que enamoró a La Joaqui con su música. Y para festejar, el santiagueño bailó una guaracha junto a la conductora.

CÓMO SIGUE LA COMPETENCIA EN GOT TALENT ARGENTINA

Luego de las eternas audiciones, el jurado se reunió y volvió a hacer un “filtro” de participantes que finalmente llegaron a cuartos de final. De los casi 300 talentos que recibieron al menos tres “sí”, solo 144 pasaron a esta instancia, lo cual generó algo de malestar entre los que quedaron afuera sin previo aviso.

En la previa del arranque de esta nueva etapa, Abel Pintos, Flore Peña, La Joaqui y Emir Abdul se reunieron para analizar quienes seguían en el certamen ya que se excedieron. “Es un programa de talentos, no de mejor compañero, así que nos vamos a tener que poner un poco más prudentes porque acá estamos teniendo que tener 140 personas y tenemos 300″, remarcó La Joaqui en medio de la discusión para definir quienes llegaban a los cuartos de final.

Pero, ¿cómo sigue Got Talent Argentina? Lizy Tagliani detalló que en cada gala de esta fase participarán solo 8 participantes, pero solo dos pasarán a semifinales. Además, habrá 4 que pasarán directo a la final gracias al botón dorado, que en esta oportunidad cada jurado tendrá uno. Junto a los que pasen a las semifinales, estarán todos los participantes que recibieron el botón dorado en la etapa de audición.