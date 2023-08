De qué trabajó La Joaqui antes de dedicarse a la música y saltar a la fama

La Joaqui se ha convertido en una de las máximas referentes del género urbano argentino, en especial del movimiento RKT. Con hits como “Butakera”, “Dos Besitos”, su exitosa colaboración con Tini Stoessel, “Muñecas”. Además, a lo largo de su trayectoria ha trabajado con varios colegas como Cazzu, L-Gante, Callejero Fino y Alan Gómez.

Sin embargo, hace unos meses, La Joaqui decidió tomarse un descanso de los escenarios. A través de un comunicado en su Instagram, la cantante anunció que no daría más shows hasta nuevo aviso. Desde entonces se enfocó en cuidar su salud y en trabajar en nueva música.

La Joaqui en Paraguay Foto: Desconocido

Además, durante todo este tiempo ha estado grabando las audiciones de Got Talent Argentina. La exitosa artista es una de las integrantes del jurado en el programa de talentos, que ya comenzó a emitirse a través del canal de las tres pelotas.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió unas palabras acerca de este nuevo proyecto. “Esta propuesta llegó a mi vida en un momento complejo, de mucho aprendizaje donde sentía que no tenía nadie en quien confiar, incluso yo”, comentó.

La flamante jurado de Got Talent Argentina se emocionó al ver a uno de sus bailarines.

Luego, señaló lo difícil que fue apostar por un trabajo que nunca antes había realizado y el desafío que esto conlleva. También habló acerca del difícil momento que atravesó.

“Una etapa en la que me encontraba tan sensible al mundo, que me llene de tantos miedos, inseguridades, pánico y miedos de volver a perder todo, que me llevó a crisis de pánico y ansiedad, me era difícil estar cerca de gente sin sentir que el corazón se me salía por el pecho, me sentía débil, incapaz”, reveló. Por último, le agradeció a sus fans por el apoyo y a la producción del programa por confiar en ella para este lugar tan importante en la televisión argentina.

El primer trabajo de La Joaqui antes de ser cantante

A raíz del comienzo de Got Talent Argentina, La Joaqui brindó algunas entrevistas para promocionar el programa que la tiene como jurado. Pero también fue consultada por otras cuestiones. En su paso por Luzu TV, la cantante confesó que tuvo un encuentro romántico con su crush de la adolescencia y generó un gran revuelo.

Además, también mencionó de qué trabajó antes de comenzar su carrera musical. Fue precisamente en un ping pong de preguntas y respuestas que la artista reveló a qué se dedicaba anteriormente. “Vendía CDs en un shopping”, confesó cuando le preguntaron acerca de su primer empleo.