La insólita reacción de La Joaqui cuando Tini Stoessel le ofreció hacer una colaboración

La colaboración entre La Joaqui y Tini Stoessel ya es todo un éxito. Ambas artistas argentinas lanzaron “Muñecas” junto a Steve Aoki a comienzos del 2023 y ya es uno de los hits del verano. En Spotify superó las 5.5 millones de reproducciones, mientras que el videoclip tiene 7 millones de visitas en YouTube. Además, es una de las canciones más virales de TikTok.

En una reciente entrevista, La Joaqui reveló detalles de cómo fue su primer contacto con Tini Stoessel, quien le ofreció hacer una colaboración, y su reacción ante la inesperada invitación. “Me dijo ‘me gusta lo que hacés’ y yo le dije ‘¿qué? ¿sabés quién soy? ¿cómo que sabés mi nombre?’”, confesó la rapera marplatense.

La Joaqui y Tini Stoessel adelantaron cómo será el videoclip de “Muñecas” Foto: marticolombini.ph

A continuación contó que la intérprete de “La Triple T” le respondió: “No solo sé tu nombre, me sé tus canciones, me encanta lo que hacés, quiero invitarte a una canción”. Aunque también confesó que no tenía grandes expectativas. “Al principio dije ‘bueno, no me voy a ilusionar porque no creo que se dé’”, aseguró.

Sin embargo, durante el rodaje de “Muñecas”, tuvo un momento de reflexión por lo que estaba sucediendo. “De repente un día estaba ahí, filmando el videoclip, y digo ‘fa, qué increíble, no lo puedo creer’ es como que una persona que uno ve, que admira, que escucha, más allá de que no sea el género que yo hago”, confesó para el canal Quiero.

Tini Stoessel y La Joaqui Foto: instagram

“Muñecas”, lo último de Tini y La Joaqui

