La Joaqui se quebró y rompió en llanto al ver a un participante de Got Talent: la fuerte historia en común

Finalmente, este lunes 21 de agosto, se estrenó Got Talent Argentina. El programa de talentos emitido por Telefe donde La Joaqui hizo su debut como jurado. Desde la previa, había grandes expectativas de ver a la cantante por primera vez en este rol. Y efectivamente, causó sorpresa cuando rompió en llanto tras una presentación muy especial.

Durante el programa se presentó el grupo de baile Fort Crew, que realizó una coreografía de reggaetón. Pero lo más llamativo fue cuando La Joaqui reconoció a uno de los 34 bailarines, quien era parte de su equipo de shows. Al terminar la performance, la cantante tuvo que tomarse unos segundos para dar su devolución ya que estaba muy conmovida.

“Yo sinceramente no los conozco a todos los chicos que están acá, solo a uno que baila conmigo y solo este mes lo he hecho aprenderse 10 coreos nuevas”, comentó la artista acerca de la fuerte historia que la une a este participante. “Hablo por él porque es a quien conozco, supongo que con todos pasa igual. Es el del medio, que es re tímido”, expresó con la voz quebrada.

“En la posición en la que yo me encuentro artísticamente, tanto con mis bailarinas y todo, estoy acostumbrada a ver como a los bailarines los hacen sentir una parte del arte nada más. Como si fueran un personaje secundario en la presentación de alguien más. Me conmociona mucho”, agregó.

La Joaqui habló sobre su debut como jurado en Got Talent

A través de su cuenta de Instagram, La Joaqui se sinceró y abrió su corazón. La cantante se refirió a esta nueva etapa como jurado de Got Talent, el nuevo programa conducido por Lizy Tagliani. Allí será la encargada de evaluar a los participantes junto a Abel Pintos, Flor Peña y Emir Abdul Gani. “Esta propuesta llegó a mi vida en un momento complejo, de mucho aprendizaje donde sentía que no tenía nadie en quien confiar, incluso yo”, comenzó diciendo.

La Joaqui habló sobre su debut como jurado en Got Talent Foto: Instagram

También señaló: “Una etapa en la que me encontraba tan sensible al mundo, que me llene de tantos miedos, inseguridades, pánico y miedos de volver a perder todo, que me llevó a crisis de pánico y ansiedad, me era difícil estar cerca de gente sin sentir que el corazón se me salía por el pecho, me sentía débil, incapaz.”

La Joaqui habló sobre su debut como jurado en Got Talent Foto: Instagram

Luego le agradeció a sus seres queridos por el apoyo, y aseguró: “ya me siento lista para dar pelea una vez más, y que siempre siempre uno es más fuerte de lo que cree”.