La Joaqui, sin filtro, reveló que tuvo una cita con su crush de la adolescencia y contó detalles: “Fue el mejor…”

Tras varios meses de descanso, La Joaqui volvió con todo y se encuentra en plena promoción de Got Talent Argentina. La cantante forma parte del jurado del programa de talentos que comienza este lunes 21 de agosto. Es por eso que estuvo de visita en Luzu TV y habló de todo. Incluso, sobre su más reciente cita.

Durante su paso por el programa de streaming, Nadie Dice Nada, La Joaqui fue consultada acerca de su historial amoroso. Allí, la cantante confesó que no le gusta intimar con alguien si no siente nada por esa persona. También señaló que nunca estuvo con un desconocido. Sin embargo, hizo una fuerte confesión al aire: “Todos los pibes con los que estuve… ah no miento”, frenó.

A continuación, reveló que hace poco tuvo una cita con alguien que no conocía y que arregló a través de Instagram para tener un encuentro. “Somos de diferentes mundos pero la verdad es que es un pibe con el que yo estaba caliente desde los 15 años”, soltó sin pudor.

Lejos de guardarse los detalles, la cantante comenzó a contar cómo fue que comenzó a hablar con esta persona misteriosa. “Nos encontramos en una parte del mundo, random”, reveló.

La Joaqui se sinceró y contó cómo fue el encuentro con su crush de la adolescencia

Por su parte, Nicolás Occhiato, el conductor del programa, le preguntó cómo fue el encuentro. “Fue positivo, fue el mejor sexo de toda mi vida”, confesó La Joaqui, directa. También reveló que fue hace muy poco, luego de estar mucho tiempo soltera.

Además, no descartó volver a estar con su crush de la adolescencia. “No sé, ¿quién sabe? yo solo te cuento que esa es la única vez que me encontré con alguien random y la pasé pero… muy bien”, aseguró sonrojada.