Filtraron detalles de la fiesta de 15 del hijo de Flor Peña: qué se pondrá y quiénes serán los invitados famosos

Juan Otero, el hijo del medio de Florencia Peña, cumplió 15 y el próximo sábado será su gran fiesta, la que viene organizando hace un tiempo con su mamá. La actriz contrató el servicio de Claudia Villafañe, por lo que será un festejo a lo grande.

El joven visitó el piso de Intrusos, en la previa de su gran noche, y contó cómo se prepara para la celebración, con la que busca romper con estereotipos.

“Juan Otero, el segundo hijo de Florencia Peña y Mariano Otero, celebrará sus 15 el próximo sábado en un evento que tratará de romper paradigmas y enfrentar prejuicios”, informaron en el ciclo de América que conduce Flor de la V.

Allí, filtraron algunos detalles del evento y adelantaron que contará con 300 invitados y muchos famosos como Lizy Tagliani, la Negra Vernaci y Marley, quienes son muy amigos de su madre.

Así se ven las fotos de los preparativos del cumple de Juan Otero.

Además, se supo que el joven lucirá un traje verde y tendrá varios cambios de looks durante la noche. Si bien se habló que iba a llevar vestido, fue él quien adelantó que llevará pantalón y saco.

“No contará con el habitual vals, pero hará su ingreso triunfal al salón bailando con su mejor amiga una canción de Ariana Grande con una coreografía en la que también participará su madre”, agregaron.

“Juan Otero pretende que los chicos se animen a romper patrones y se sientan libres de decidir tener una noche soñada, sin tener en cuenta distinciones de género que a esta altura son de modé”, sostuvieron.

Los detalles de la fiesta del hijo de Florencia Peña

En el mismo posteo que Florencia saludó a Juan y le aseguró el “fiestón” que se viene, compartió imágenes de los preparativos de dicha fiesta. En el carrete de fotos se refleja mucha complicidad y felicidad entre ambos.

“¿Y cómo no vamos a celebrar esta vida loca, llena de amor y risas? Acá estoy para vos y para acompañarte en este viaje. Sé feliz que lo demás no importa. Te amo infinito. Tu libertad me emociona siempre”, sumó la jurado de Got Talent Argentina.

En las imágenes sumadas al posteo, se los ve bailando y practicando una coreografía, probando las diversas opciones del menú y supervisando todos los detalles que Villafañe agregó para cumplir el sueño del joven en su día especial.

Anteriormente, Juan comentó que quería una “fiesta temática, moderna y con mucho glitter”. Asimismo, el color predominante será el verde, tanto en los accesorios para la fiesta como en la decoración de la mesa principal, donde Juan estará acompañado por sus amigos cercanos. Además, se utilizará el verde en la alfombra de bienvenida para recibir a los invitados.

En cuanto a su vestimenta, el joven mencionó que realizará dos cambios de atuendo: uno para su entrada a la fiesta, durante la cual realizará una coreografía con una amiga al ritmo de “Problem” de Ariana Grande, y otro traje que utilizará para el resto de la noche.