Got Talent Argentina: el hombre orquesta rosarino y su hijo se volvieron “inolvidables”

En la segunda noche de cuartos de final de Got Talent Argentina, un padre viudo y su hijo se robaron el show este martes. El rosarino Máximo López tocó el bombo junto a su papá Jacobo, el hombre orquesta que volvió a compartir sus lágrimas de felicidad con el jurado. “Para mí son inolvidables”, dijo Abel Pintos antes de la votación que les permitió clasificar.

“Pensé que no me iba a emocionar como la otra vez”, comentó Flor Peña después de la presentación de Tupá Cumpá. A continuación, la actriz explicó: “No lo puedo evitar, no solamente por la historia que tienen como familia, sino por el amor con el que desarrollan juntos su arte”.

Por su parte, La Joaqui señaló que los rosarinos son uno de sus “dúos favoritos” en Got Talent Argentina. Al margen de lo musical, la cantante se refirió a la relación de Jacobo con su hijo. “También soy mamá y papá a la vez y me siento muy identificada. Te felicito porque hiciste un gran trabajo siendo ambos”, expresó.

En su segunda presentación, el dúo interpretó una chacarera y una polca paraguaya. Abel Pintos se mostró satisfecho con el “momentazo” que vivieron en el programa y no fue el único. Emir Abdul acotó: “Hoy fue increíble de principio a fin, igual que la vez anterior”.

“Estamos disfrutando mucho todo lo que nos está pasando desde que empezamos a tocar juntos”, manifestó el hombre orquesta rosarino. Antes de que accedieran a semifinales, Jacobo lloró de alegría junto a su hijo porque son “muy felices” gracias a lo que viven en el concurso televisivo. Luego puntualizó: “Trato de ser muy consciente de eso y que él se lleve lo mejor”.

¿Quiénes son Jacobo y Máximo López, el hombre orquesta rosarino y su hijo?

Hace casi una década, Jacobo López quedó viudo y continuó con la crianza de su hijo de 5 años. Aunque ya se dedicaba al arte callejero, la pérdida de la mamá de Máximo provocó un “cambio fuerte” y apostó a tomar un “rumbo más serio” en la música.

“Antes trabajaba en panadería”, recordó el rosarino en la primera audición de Got Talent Argentina. En cuanto al impacto de la muerte de su pareja, apuntó: “Pensé en lo que realmente me hace bien y disfrutar la vida en plenitud”.

Máximo López tiene 13 años y es el otro protagonista del dúo Tupá Cumpá, ya que se encarga del bombo. “Es un honor tocar con mi papá. Nunca pensé que íbamos a estar acá”, admitió emocionado el día de la primera audición que salió al aire.

Además del grupo que armó con su hijo, Jacobo suele presentarse solo en la peatonal Córdoba de Rosario y está “orgulloso” de ser un artista callejero. Allí despliega en simultáneo su talento con la armónica, la guitarra e instrumentos de percusión. “No tenemos límites. Donde sea, vamos a hacer música en ese lugar”, aseveró.