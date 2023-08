Got Talent Argentina: el tenso momento en el que Abel Pintos corrigió a Emir Abdul

Este domingo se vivió un tenso momento en los estudios de Got Talent Argentina. Todo comenzó cuando Abel Pintos estuvo en desacuerdo con la devolución de Emir Abdul y se lo hizo saber. El bailarín llenó de elogios a un participante por sus trucos al tocar la guitarra y el cantante no solo se molestó con él, sino que también lo corrigió en vivo.

Yulian Taylor se presentó en el programa y realizó una improvisación con su guitarra eléctrica sobre una base de blues. Para que su talento no sea solo tocar un instrumento, el participante armó todo un show en donde incluyó alguna serie de recursos divertidos como tocar de espaldas y usar la boca.

Al finalizar su presentación, Emir tomó la palabra y alagó a Yulian. “Me dejaste sin palabras, esperaba que tocaras con el dedo gordo del pie la guitarra... Me gustó muchísimo. Ya lo había visto, pero con guitarra común. Me parece muy original lo que hacés”, expresó el jurado.

“A mí también me gustó, me pareció súper interesante”, aportó La Joaqui. Por su parte, Abel Pintos estuvo en desacuerdo con sus compañeros y apuntó contra el bailarín.

Got Talent Argentina: la dura pero sincera devolución de Abel Pintos

“No es en absoluto original lo que hace. De hecho, esos recursos son bastante habituales cuando lo que se quiere hacer, además de tocar la guitarra, es hacer como un show. ¿Sabés?”, sentenció el cantante. El resto del jurado optó por el silencio y se generó una fuerte tensión en el estudio.

“No estuvieron tan bien logrados como recursos, pero al final yo sé de esto que es muy importante. Una persona que no está tan atenta a esas cosas o a lo mejor no le pasa, entretiene, divierte y gusta. Yo siento que tenés que trabajar mucho. Tenés condiciones y carisma”, cerró el músico en su devolución.

Para cortar un poco con el mal clima, Flor Peña reconoció la importancia de “la subjetividad en el arte” y aseguró que el show de Yulian no la conmovió en lo más mínimo. “Tu decisión de quién querés ser, todavía está en curso. Entonces, esa dualidad que tenés de ser un buen instrumentista o alguien que hace pirotecnica con la guitarra, es una decisión que tenés que tomar”, agregó.

Al final, el joven no pasó a la siguiente etapa, ya que solo La Joaqui y Emir le dieron un “sí”. “Trabajá mucho que tenés condiciones”, exclamó Pintos antes de que Taylor abandonara el escenario.