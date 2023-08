Una platense sorprendió al jurado de Got Talent Argentina 2023 con una obra de arte hecha en vivo

El reality Got Talent Argentina es furor entre los televidentes, dentro del cual miles de personas se presentan para demostrar su talento. Una joven artista platense, sin embargo, no pasó desapercibida en medio de ese montón, y gracias a una obra que hizo en vivo dejó a todos boquiabiertos.

Con la mayor rapidéz y precisión que pudo, Dalma Contreras volcó sus habilidades en un lienzo gigante que escondía una sorpresa para el final. El famoso jurado, integrado por Abel Pintos, La Joaqui, Florencia Peña y Emir Abdul, quedó maravillado.

“El arte que traigo hoy se llama speed paint”, contó la muchacha platense al presentarse, y sin perder más tiempo, comenzó a hacer varios trazos con una especie de líquido transparente sobre un lienzo negro.

Dalma Contreras, la talentosa platense que entró a Got Talent Argentina. Foto: Captura de video

Utilizó ambas manos, y cada tanto se daba la vuelta para pedir palmas y aliento; al ritmo de una intensa música, fue trazando su destino en la competencia. Ante la confundida e impaciente mirada de los jueces y su público, Contreras dio un final digno de toda espera. Nadie se lo vio llegar.

El inesperado final de la artista platense que avanzó en Got Talent Argentina

Este giro en sus trazos se dio cuando tomó dos tarros de brillantina y los arrojó sobre el cuadro. El glitter quedó impregnado al pegamento, e inmediatamente se vio el claro retrato de la famosa Marilyn Monroe.

De este modo, llegó la devolución. “Está claro que por ser el primero en hablar me voy a llevar el cuadro a casa”, bromeó Abel Pintos. Luego, sumó: “Efectivamente me pareció espectacular”. Dalma le agradeció en todo momento.

La segunda en dar un feedback fue Peña, a quien se la había visto muy inquieta en la espera. “Pasé por muchos estados. Me dormí en un momento. Dije ‘¿en qué momento esto se va a convertir en algo?’ Algo tiene que estar por pasar”, contó. Luego, sumó: “Estoy tan sorprendida como todos ustedes”.

Abdul, por su parte, coincidió en que también pasó por varios estados emocionales, pero todos fueron positivos.”Pensé que podía ser Diego Maradona en un momento, en otro un perro, pero nunca pensé que ibas a sacar el glitter”.

“Cuando el arte me eriza, me deja sin palabras. Me erizaste y me parecés una artista increíble... ¡Y ese cuadro tiene que ser mío!”, añadió el coreógrafo, diciendo lo último en referencia a las palabras de Pintos.

El final que dejó boquiabiertos a los jurados de Got Talent Argentina 2023. Foto: Captura de video

La Joaqui fue la última en hablar, oportunidad en la que admitió que también la había prejuzgado por lo que tardó (no fueron más de 3 minutos) y porque la obra no tuvo forma hasta el final. Aún así, ese cuadro la impactó y le dio un giro a su perspectiva

Pintos, finalmente, confesó que estuvo a punto de apretar el botón rojo y eliminar a Dalma, pero el talento de la platense lo cautivó. La joven platense consiguió cuatro votos positivos y avanzó a la siguiente instancia del reality.