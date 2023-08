De las plazas de Mendoza a hacer llorar a Abel Pintos: la performance de Carla Masignani con la que se ganó el botón dorado

Carla Masignani, mendocina por adopción, se paró en el escenario vestida de negro y acompañada solo por su aro, pero solo eso le bastó para hacer llorar al jurado de Got Talent Argentina y conseguir el primer botón dorado del reality.

La joven contó que a sus 25 años descubrió el aro y desde entonces no lo soltó. Su amor por la danza y acrobacia la llevó a presentarse el martes 22 de agosto ante Abel Pintos, La Joaqui, Flor Peña y Emir Abdul. Para sorpresa de todos, el cantautor se quebró y no ocultó las emociones que la performance de Carla le generaron.

Con “Canción de las simples cosas”, de Mercedes Sosa, de fondo, Masignani se apoderó del escenario y cautivó tanto al jurado como al público durante el minuto y medio que duró su presentación de danza teatro acrobática. Al terminar y notar la emoción de Aberl Pintos, la mendocina aseguró: “Ese para mí es mi premio, generar eso. Porque yo me emociono cuando bailo, me pierdo en lo que hago, y si el otro se siente así es porque conectó”.

La devolución del jurado de Got Talent para Carla Masignani

La primera en hablar fue La Joaqui y destacó: “Fue poético lo que acabás de hacer. Parecía que hasta transitabas la tristeza con una templanza”. Luego le tocaba a Abel, pero el músico solo alcanzó a decir “Maravilloso. Tu relación con lo que hacés… Es maravilloso, Carla”, y se volvió a quebrar.

Y en la misma sintonía, dio su devolución Flor Peña: “Entiendo la emoción de Abel porque me pasa cuando veo a un artista tan conectado de verdad con su arte… el aro era una prolongación de tu cuerpo y alma. Hay tan poco de eso que es hermoso que lo hayas traído hoy acá, te felicito muchísimo”.

Seguidamente, Emir destacó el talento de la mendocina: “Tenés un poder de atracción, tenés un imán. Me tuviste atrapado durante el minuto y medio y nunca fui exigente porque me llevaste a tu viaje. Demostraste que con tan poco se puede hacer tanto”. Y pasaron a la votación, pero en esta oportunidad no ocurrió: porque Abel se levantó de su asiento y apretó por primera vez en el programa el botón dorado.

¿Para qué sirve el botón dorado en Got Talent Argentina?

Con esta decisión de Abel Pintos, Carla pasó directamente a las semifinales. Vale aclarar que cada uno de los jurados y la conductora, Lizy Tagliani, tienen dos oportunidades para apretar el botón dorado para catapultar a los participantes elegidos hasta las semifinales.