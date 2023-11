“Sos una estrella”: el nene santiagueño que toca los timbales y enamoró al jurado de Got Talent

Es indiscutible que uno de los participantes que se ganó el cariño del público y del jurado es el pequeño Aythán Arias. El santiagueño de tan solo 4 años, se presentó en la final del certamen de Got Talent y con su talento para tocar los timbales llenó de risas y emociones todo el programa.

Aythán eligió la canción Amores como el nuestro y con su ritmo, inevitablemente los jueces se pusieron a bailar y el público no paraba de ovacionarlo. Fue una noche que estuvo caracterizada por risas y aplausos.

Aythán se ganó el cariño de todos los presentes con su talento y personalidad. Foto: Captura de Pantalla

“Soy tu fan”: qué le dijeron los jueces al pequeño santiagueño

Los jueces destacaron el gran talento del pequeño, sin embargo, no logró pasar a la Gran final del programa. El primer jurado en hablar fue Flor Peña: “¿De qué planeta viniste? Sos una estrella, no importa lo que pase esta noche. Cuando me pregunten: ‘¿Qué es definición de estrella?’ ¡Aythán, señores! ¡Con 4 años!”.

Por otra parte, Emir Abdul comentó: “Lo que me quedó claro es que la Guaracha te hace muy feliz. Es una placer verte, soy tu fan”. Mientras que La Joaqui exclamó: “La rompiste toda, sos el mejor ¿lo sabes, o no? Ya pasaste la etapa de pensar si sos el mejor, ahora estás en la que sabes que lo sos”.

Por último, Abel Pintos comentó: “Yo le quiero hablar a la gente que nos está viendo desde casa más que a Aythán. En este programa de Got Talent Argentina, hemos visto a muchos artistas muy talentosos, hemos hecho mucho hincapié en el trabajo, en la dedicación, en el estudio. Me parece muy justo que esté Aythán en esta final porque es un talento puro. Esto es talento puro, es un niño”.