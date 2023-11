La platense que impresionó en Got Talent con una coreografía suspendida por su cabello: “hiciste cosas muy difíciles y muy nuevas”

Con una performance llena de giros y volteretas, la platense, Martina Celedón, volvió a presentarse en Got Talent dejando a todos los jueces impresionados. La joven acróbata realizó una coreografía de baile acompañada de la disciplina de suspensión capilar provocando asombro entre el público que no pudieron evitar ovacionarla en medio de su presentación.

Interpretando la canción Se dice de mí, de Tita Merello, la acróbata se ganó el cariño del jurado. La joven, en presentaciones anteriores, había detallado que desde hace varios años que practica artes aéreas, pero comenzó a hacer la disciplina de suspensión capilar desde hace uno: “Vengo a aprender y desafiarme a mí misma”, aseguró.

“Es muy impresionante lo que haces”: qué le dijeron los jueces a Martina Celedón

La primera jueza en brindar su devolución fue La Joaqui: “Me pareció espectacular lo que hiciste hoy, la canción que elegiste. Se nota que cada canción que elegís es una que realmente te hace sentir cosas, entonces pareciera que fuera hasta una obra tuya. Fue hermoso lo que hiciste”.

Por su parte, Abel Pintos comentó: “Es muy impresionante lo que haces y vos también sos muy impresionante, tu timing como artista. Lo sorpresivo hoy, para mí, hubo una cuota de sorpresa constante porque todo el tiempo me olvidé de lo acrobático. Te veía danzar e interpretar, como dijo La Joaqui, de una manera excelsa, pero de repente cuando venía lo acrobático, yo ya me había olvidado y me volvía a impactar”.

Y continuó diciendo: “Muy difícil eso cuando se trata de este tipo de disciplinas, de seguir sorprendiendo después de varias veces de verte ya, es muy difícil, por lo menos conmigo lo lograste. Te felicito”. La joven platense, recordando devoluciones anteriores, le respondió: “¡Qué bueno! Porque me acuerdo que la primera vez que vine, creo que fue hasta un pedido tuyo: ‘Yo voto que sí, pero me quiero sorprender’. Me acuerdo que me dijiste: ‘En estas disciplinas me cuesta ver algo más’, y yo estoy intentando cada vez mostrar otras cosas”.

Emir Abdul opinó: “En las distintas presentaciones, en las primeras dos me pareció increíble, me pasaba que todo el tiempo estaba pendiente de que te dolía, y también me pasaba que cuando te veía actuar, tu disciplina no es como otras que podes manejar otros matices de fuerza y demás, pero hoy manejaste unos matices y unas cosas tan impactantes, que yo le decía a Flor, pero hiciste cosas muy difíciles y muy nuevas. Para mí, hoy dijiste: ‘Quiero ser una finalista’, y se notó de verdad. Increíble lo que hiciste, te felicito”.

Con una coreografía llena de giros y volteretas, la platense recibió una ovación del público. Foto: @maarticeledon

Por último, Flor Peña aseguró: “Estoy absolutamente convencida de que tu arte es maravilloso en vos porque sos una artista muy interesante, más allá de lo que haces con tu pelo y el dolor que atravesas para poder lograrlo, y lo nuevo que trajiste hoy para poder sorprendernos, siento que encontraste tu camino, siento que encontrastre tu lenguaje en la vida y eso no es menor”.

Y finalizó diciendo: “Cuando uno se encuentra con gente que lo encuentra, es tan expansivo eso, sos tan expansiva como artista que de verdad tenes que estar muy orgullosa de vos porque fue muy hermoso. Tu paso por Got Talent fue muy hermoso, más allá de lo que pase, te felicito y te agradezco la seriedad y el amor que le pones a lo que haces”. A pesar de las devoluciones, la platense no continuó en el certamen.

Cómo sigue la competencia de Got Talent Argentina

Luego de las eternas audiciones, el jurado se reunió y volvió a hacer un “filtro” de participantes que finalmente llegaron a cuartos de final. De los casi 300 talentos que recibieron al menos tres “sí”, solo 144 pasaron a esta instancia, lo cual generó algo de malestar entre los que quedaron afuera sin previo aviso.

En la previa del arranque de esta nueva etapa, Abel Pintos, Flore Peña, La Joaqui y Emir Abdul se reunieron para analizar quienes seguían en el certamen ya que se excedieron. “Es un programa de talentos, no de mejor compañero, así que nos vamos a tener que poner un poco más prudentes porque acá estamos teniendo que tener 140 personas y tenemos 300″, remarcó La Joaqui en medio de la discusión para definir quienes llegaban a los cuartos de final.

Pero, ¿cómo sigue Got Talent Argentina? Lizy Tagliani detalló que en cada gala de esta fase participarán solo 8 participantes, pero solo dos pasarán a semifinales. Además, habrá 4 que pasarán directo a la final gracias al botón dorado, que en esta oportunidad cada jurado tendrá uno. Junto a los que pasen a las semifinales, estarán todos los participantes que recibieron el botón dorado en la etapa de audición.