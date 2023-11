Fue ovacionado en Got Talent, regresó a Córdoba y ahora, brilla con su espectáculo en la peatonal

Ramiro Soler es un sanjuanino de 29 años, que desde hace 20 es percusionista. El joven muestra su talento de una forma muy particular: con baldes, caños y latas que simulan ser una batería. Estuvo en Got Talent Argentina, pero regresó a Córdoba y ahora, brinda su espectáculo en la peatonal.

Caños de pvc y baldes de pinturas son los elementos principales de “la baldería”, el sistema que utiliza el artista para desplegar su talento y brindar un increíble show. Así va por las calles de la ciudad demostrando su pasión por la percusión y el arte.

Artista callejero, Ramiro Soler, percusionista sanjuanino en Córdoba, durante el 2021. Foto Pedro Castillo Foto: Castillo Pedro

En los últimos días, Ramiro fue captado en pleno centro, haciendo música mientras la gente se amontonaba a su alrededor y lo aplaudía. “Esto es Córdoba pa”, escribió el autor del video que rápidamente se viralizó y recaudó más de 700 mil visualizaciones.

VIDEO: ESTUVO EN GOT TALENT Y AHORA MUESTRA SU ARTE EN CÓRDOBA

QUIÉN ES RAMIRO SOLER, EL PERCUSIONISTA QUE LA ROMPE EN CÓRDOBA

Ramiro Soler es percusionista y deslumbra en las calles del país con su propio sonido y su particular batería. Con el transcurso de los años, el joven encontró que podía hacer música con un par de baldes, caños y latas y así nació lo que él denomino como la “baldería”.

El percusionista sanjuanino que hace música con materiales reciclados en las calles del país. Foto: Instagram: Ramiro Soler

Sin atarse a ningún lugar, Ramiro ha recorrido varios puntos del país y tocado en las principales calles de la Argentina. Si bien es oriundo de la provincia de San Juan, Ramiro está actualmente en Córdoba.

A lo largo de siete años vivió en Villa María, después viajó por casi toda la Argentina y también por Brasil. Este último año se asentó en la capital cordobesa: “Hay más gente y se me hace más fácil, vivir, crear y compartir la música acá. Aparte me siento muy cómodo aquí y me caen muy bien los cordobeses”, dijo el músico a Tiempo de San Juan.